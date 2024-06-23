直擊／李泳知跑來天母見D.O.卻一直逃跑！狂躲笑：因為我不想早死

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第2場見面會，D.O.唱完開場曲《Mars》後，就問中文打招呼：「大家好！台北！好久不見！」由於他對昨天第1場的「尖叫聲不夠響亮」感到些許失望，今天第2場的歌迷卯足全力大聲應援，D.O.笑說：「今天第1首歌開始，大家就充滿了能量耶，真是太好了！今天我的台北粉絲見面會，歡迎大家！」
他昨晚結束見面會後跑去品嚐麻辣火鍋，搞笑表示：「我弄死火鍋了！」接著解釋：「火鍋太好吃了，我昨天吃火鍋的時候，吃到人生沒吃過的食物，就是鴨血，也太好吃了吧？所以我就又驚嚇了一次！昨天那個肉，我吃了有500、600克吧？鴨血也吃超多，真是謝謝大家！」
聊完火鍋，透露吃了牛肉麵、炸醬麵、小魚乾小菜後等美食話題後；他也開放大家寫便條紙提問，一位粉絲表示：「能學一下跟泳知合作的歌裡，她逃跑的畫面嗎？」D.O.回應：「我有聽說她也在台灣有演出，大家有聽過那首歌嗎？」他話說完直接跳過此題，台下歌迷笑回：「蛤？就這樣？」
雖然沒實現粉絲願望，但他今天有請到李泳知擔任嘉賓，2人也一同表演新合作的歌曲《Small girl》，場上李泳知跟MV中一樣，不敢直視D.O、一直迴避D.O.並保持距離，甚至在唱完該曲後，李泳知用跑百米的速度離場，逗樂全場。
李泳知表演前，有害羞表示：「謝謝大家，雖然我們出了一首很棒的歌，但因為是D.O.幫我的，這首歌才變得更好，也因為有D.O.的大力宣傳，讓大家都知道這首歌，現在這首歌真的很受歡迎，謝謝大家！」
D.O也透露他們促成今天驚喜的真正原因，全是李泳知提議的，「因為我們行程剛好對上，泳知想來見各位，她說如果在這邊一起唱應該很不錯，我要對她獻上我的感謝，謝謝她！」
2人在延伸舞台對話時，其實保持很遠的距離，D.O.想靠近，李泳知就會躲更遠，他說：「拍這首歌時，她也一直跟我保持距離…」李泳知就回：「因為我不想這麼早死啦！」他們也很謝謝大家喜歡《Small girl》。
除了表演《Small girl》，李泳知還帶來了《我叫李泳知》跟《NOT SORRY》，場上頻頻以台語「水啦」稱讚台下觀眾；演唱會最後，D.O.則帶來《Somebody》、《Popcorn》，演出圓滿落幕。
今年21歲的李泳知有著優越的饒舌實力，曾拿下饒舌選秀《高等Rapper 3》、《Show me the money 11》冠軍，加上開朗幽默、率真不做作的個性，深受不少海內外粉絲喜愛。她在綜藝節目上的表現也不俗，主持的《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》亦廣受歡迎，許多大明星包含BTS成員Jin、BLACKPINK成員Jisoo，都願意上她的《雖然沒準備什麼菜》，人氣非凡。