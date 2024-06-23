陳韻文150次救援成功中職史上第一人！10年前黑豹旗建中對手獻花

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達成生涯150次救援成功的陳韻文（目前152次），特別感謝教練團及隊友，在他遇到失敗和低潮時願意幫助及相信他，讓他繼續締造新紀錄。
陳韻文為2014年統一獅第一指名選手，如今已10年之久。「從進來到現在我沒想過我會當救援投手，甚至拿到這個救援次數。」對陳韻文而言，150次救援成功算是達到小里程，證明自身努力沒有白費，也謝謝教練團給予機會創新猷。陳韻文說:「我想證明給大家看，不一定旅外才是最好的選擇，我是靠著這份意志力達到現在。」
這10年，陳韻文從懵懂逐漸成熟，不變的是那顆熱愛棒球的心。起初背負外界與自我期許，無形的壓力讓他未能發揮自身實力，「當時有許多學長，像是大餅教練，他們給我很多心理建設，我才慢慢走出失敗。」陳韻文期盼自己一年比一年更好，希望未來能將之前學長和教練的建議無私傳授給其他新秀球員。
第一屆黑豹旗與陳韻文交手的建中棒球隊選手依舊保有喜歡棒球的心，即使未能再次站上同塊場地彼此較勁，至今他們也在不同地方為棒球努力，「這10年來我其實也還在過程中，想要的目標還沒達成，就跟陳韻文也不會停在150次救援一樣。」
統一獅總經理蘇泰安表示：「恭喜陳韻文達成生涯150救援成功，相信他的紀錄可以一直延續，期待韻文能夠一年比一年更進步自我挑戰，」