「市長陪你拍」 黃偉哲卯起來全力奉陪700位學子擺拍
112學年度台南市市長獎頒獎典禮第2場今（23）日在新民國小活動中心舉行，市長黃偉哲親自頒獎給687名學生，同學們也各個有備而來，出奇招和市長大玩「市長陪你拍」。有人要他用跆拳道擊破木板，有人邀他一起劈腿拉筋，還有人乾脆將黃偉哲公主抱抱起來，黃偉哲被操到腰酸背痛，阿伯也卯起勁奉陪，就是要讓畢業生留下難忘的回憶。
記者郭俊暉／台南報導
今天的場次主要以頒發給東山區、白河區、新營區、柳營區等13區的國中小及補校，共計109校、687名獲獎學生，黃偉哲除恭喜學子在校優異表現，相信未來各階段都是常勝軍。市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿到場關心。
值得一提的是，今年更進一步運用數位科技，推出「市長陪你拍2.0-臺南版人生四格」，所有畢業生都可以透過IG濾鏡與市長同框，和市長一起創意合照，目前這款濾鏡已有超過萬人次瀏覽，6,000人次以上參與，反應相當踴躍。
黃偉哲表示，今天頒發市長獎給將近700名畢業生，很榮幸與大家一起拍照，同學們花樣很多元，例如男生的公主抱、女生的劈腿拉筋姿勢等，他打趣地說同學們實在很厲害，他拍完可說是腰酸背痛，但心裡還是很開心，祝福大家畢業快樂、鵬程萬里。
教育局長鄭新輝指出，市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎及勵志獎，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。
教育局表示，「市長陪你拍」創意濾鏡， 自6月15日起所有畢業生都可以使用，相關連結可至以下連結下載：教育花路米臉書、市長黃偉哲臉書、市長黃偉哲IG。