Uber剛到載客點！司機「急喊拉屎在褲上」 苦主驚曝內幕：是慣犯
Uber進入台灣後，已經成為許多年輕人愛用的叫車服務。不過近期卻有民眾遇到，Uber司機才剛抵達，就立刻傳訊表示「拉屎在褲子上」，要客人等待50分鐘或取消訂單，荒唐遭遇引爆熱議，更釣出前一位苦主，認為司機涉及騙取「取消費」嫌疑，質疑對方嘗到甜頭成為慣犯。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在社群平台Threads上發文分享，是一張Uber軟體上的對話截圖，他表示身邊友人因為下雨天叫Uber，結果車子才剛到上車地點，司機傳來「我已經抵達」的訊息，就立刻秒補上一句「等我50分鐘！我拉屎在褲子上了...對不起...我回家換褲子，可以等我嗎？不等我，麻煩取消重新叫車」。
聽聞朋友如此荒唐的遭遇立刻引爆討論，也讓原PO驚呼「干...現在Uber司機可以不要這麼直白嗎？」對話截圖也吸引超過上萬名網友按讚轉傳，沒想到竟然意外釣出前一位苦主，同樣收到了這一位司機傳來相同訊息，連錯字「重新」都一樣，藉口同樣是排泄在褲子上，要求客人主動取消，但其實這樣客人需要付出「取消費」40元。
因此司機也被許多網友質疑，「遇過同個人用同一招在騙，姓氏一樣車型一樣，根本慣犯了」、「司機主動取消賺不了取消費，但客人點取消，他就賺到40元的取消費」、「屎遁我也是遇過，後來發現那是他們拒載，賺取消費的手段」。
Uber預約叫車取消要付費！3情況一次看
據Uber官方公告指出，預約叫車成功後，若駕駛前往上車地點已經「超過 3 分鐘」，客人才取消行程，車行將收單趟一次性「 40 元費用」，對車行已付出的服務做為補償。
此外，若駕駛在抵達上車地點之後，「等待超過5分鐘」客人都未上車，車行有權取消行程，並收40元取消費。
本次案例中，則是「車輛已抵達」，收到「請立即前往上車地點和駕駛碰面」，客人才點選取消，車行也將收取消費。