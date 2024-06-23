啦啦隊女神洗菜助陣男歌手！變身「野蠻女友」 把他當工具人
創作歌手郭家瑋推出全新單曲〈愛你愛到忘了自己〉，目前單身的他，坦言有「戀愛腦」的體質，戀愛時不但忘了自己，甚至忘了很多身邊的人事物，連唱歌和創作都會停擺，所幸公司直接下「禁愛令」，讓他可以惡補進度。為了宣傳新歌，郭家瑋也邀來許多好友助陣合唱，還有啦啦隊籃球女神「洗菜」（王宇君）搞笑變身野蠻女友，郭家瑋瞬間變成工具人，忍不住苦笑，「這個不只是忘了自己，是愛到卡慘死！」
記者朱祖儀／綜合報導
郭家瑋這次推出新歌〈愛你愛到忘了自己〉，化身「情感觀察家」，收集自己與身邊友人的戀愛故事與經驗，赤裸寫出為了愛情迷失自我的心情寫照，也唱出讓人感同身受的失戀苦楚。他談到自己失戀時只要觸景傷情就會心痛，以至於剛分手前幾天都不出門也不吃飯。
為了宣傳新歌〈愛你愛到忘了自己〉，郭家瑋邀來眾好友助陣合唱，包括陳華、夏芝、Sana、趙繹羽、俐蓁、小八、抓尼、夢凡、艾瑞瑞等多位藝人，其中洗菜更是搞笑客串，變身「我的野蠻女友」，上演網美拍照、雨中撐傘、路邊換鞋穿戲碼。不過被問到裡面是否有自己的理想型？郭家瑋自曝理想型是「可愛與美麗兼具，像是LE SSERAFIM許允真、(G)I-DLE薇娟」，但無奈禁愛令纏身，他笑說「現階段以提升自我的能力為主，不讓身邊的家人朋友失望，也期許自己可以帶給大家更多更好的作品。 」
郭家瑋還為了發片鏟肉，人生最胖巔峰為78公斤，在去年8月推出首支單曲〈來不及說再見〉時，就已經順利瘦了10公斤，至今仍不斷精瘦中，靠健身和打羽球維持運動習慣，搭配少吃澱粉、不喝含糖飲料等飲食控制，「現在（體脂）大約18%，希望可以再降到15%，因為今年公司有很多的規劃，希望呈現很好的狀態給大家」。他接下來也將與大陸熱歌公司展開音樂合作計劃，以獨特嗓音詮釋經典好歌，並前進百場校園演出與線下多場快閃街頭演出，與粉絲近距離互動。