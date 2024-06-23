謝金燕闖進《浪姐5》總決賽！歌單如願出現〈練舞功〉粉絲全驚呆
「姐姐」謝金燕近來參與大陸節目《乘風2024》（浪姐5）錄製，表現相當亮眼，穩健台風和堅強的歌舞實力也擄獲大陸粉絲。不過一路挺進冠軍賽的她，曾吐露希望可以在舞台上「唱閩南語歌」，沒想到現在願望成真，今（23）日稍早節目組公布歌單，發現裡面竟有她的招牌歌曲〈練舞功〉，許多歌迷覺得又驚又喜，表示「屬於姐姐的舞台終於回來了」、「耶耶耶期待姐姐的練武功」。
記者朱祖儀／綜合報導
《乘風2024》官方微博今日搶先公布乘風席位搶先直播的歌單，看到有〈悟空〉、〈愛〉、〈俠客吟〉、〈但願人長久〉、〈負重一萬斤長大〉、〈練舞功〉。雖然尚無法得知每首歌分別演唱者是誰，不過因為這首是謝金燕的招牌歌曲，所以眾多粉絲看到〈練舞功〉已經相當瘋狂，表示「恭喜姐姐，啊啊啊啊啊啊終於可以唱閩南語了」、「『奈！就是安奈！像剖西瓜這呢簡單的問題！！！』，我們就是說明天在直播間就是一個激情跟唱」、「期待姐姐練舞功！ ！我們姐姐要去炸場啦」、「我們閩南金曲歌后要來啦」。
原來先前謝金燕曾表示，來到《乘風2024》這個節目最大的願望，就是希望把閩南語帶進這個舞台，讓更多觀眾感受到閩南語的魅力，也想選唱由天王周杰倫創作、天后江蕙演唱的〈落雨聲〉，可惜一直沒有機會。當時就有許多人替她抱不平，「心疼姐姐」、「台語電音天后來你這個節目鑲邊當透明人被消音」、「給個機會吧」，甚至「乘風2024欠謝金燕一個落雨聲」也隨即登上熱搜，因此也難怪大家如今看到〈練舞功〉出現在歌單上，會如此激動。
《乘風2024》這次的賽制分為3天，6月24日是年度乘風席位搶先直播夜，6月27日則是乘風之夜舞蹈直播秀，7月5日則舉行兩輪比賽，分別是團體對抗賽及一對一跨團合作賽，結束之後即可成團。經過第5次舞台公演後，楊謹華慘遭淘汰，目前台灣女星剩下謝金燕和郭碧婷，許多粉絲都相當期待她們可以順利脫穎而出，不過實際狀況仍要看舞台上的表現。