地震快訊／國家警報響！22:27花蓮「規模5.4地震」 19縣市有感
中央氣象署地震測報中心指出，今（23）日晚間10時27分，花蓮縣政府南方 18.3 公里海域發生「芮氏規模5.4地震」，地震深度17公里，屬於極淺層地震，本次地震測得最大震度在花蓮、南投有4級，宜蘭、台東、台中、南投、嘉義也有3級，全台共19縣市有感搖晃。氣象署也針對花蓮發布國家級警報。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心表示，本起地震屬於花蓮0403「7.2強震」的餘震，截至6月23日晚間11時，該地震序列已經累積1557起地震，規模7以上1起、規模6至7共6起、規模5至6共81起，總計392起「顯著有感地震」、1165起「小區域有感地震」。
🟡各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級