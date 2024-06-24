羽球／超級黑馬！李佳豪奪高雄大師賽男單冠軍 激動倒地飆男兒淚
2024高雄羽球大師賽最後一天賽程，男單冠軍決賽由我國好手李佳豪，贏戰馬來西亞好手詹俊為。李佳豪上一場四強賽直落二擊敗王子維，狀況火燙。詹俊為也不遑多讓，前一場也擊敗一路從會外賽殺進來的大黑馬鄭楷，也展現奪冠氣勢。但李佳豪從月初的澳洲公開賽打進四強，狀況調整到兩年的最高峰，攻擊火力凶猛，打的詹俊為抵擋不住，終場21：15，21：12直落二，勇奪高雄羽球大師賽男單冠軍!
記者廖聿偉/綜合報導
李佳豪也在奪冠瞬間，激動倒地飆淚!因為已經很久沒有在國際賽奪冠了!月初的超級500系列澳洲公開賽打進四強準決賽，距離冠軍就差一步，但終於把個人的狀態調整上來!回國沒有休息，繼續打高雄羽球大師賽，繼續展現絕佳狀態，斬落許多好手，包括學長王子維也敗在他的拍下。
李佳豪奪冠機動飆淚
李佳豪在冠軍決賽第一局雖然花了點時間，適應馬來西亞對手詹俊為的打法，但中半段就開始抓住節奏，反超比分後保持一路壓制，最後以21比15拿下。第二局李佳豪更是完全放開來進攻，高壓殺球頻頻得分，詹俊為只能徒呼無奈，眼睜睜看李佳豪拉開比分。最後李佳豪毫無懸念的以大勝拿下第二局，也抱走2024高雄羽球大師賽男單冠軍金盃!
男雙冠軍賽則上演土地銀行兩組人馬兄弟鬩牆戲碼，首度嘗試搭檔的張課琦/陳信遠，從會外賽一路過關斬將，居然殺進決賽，碰上自家隊友陳子睿/林煜傑，這組搭檔也是相當年輕，今年才搭檔合作，就在超級500系列澳洲公開賽公開賽打進四強。兩組土銀新搭檔鏖戰三局，殺得難分難解，最後張課琦/陳信遠在決勝第三局22：20驚險獲勝，拿下男雙冠軍。