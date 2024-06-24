「火球男」呂偉晟確定宣布引退！只投1人次就退場 味全龍已證實
味全龍「火球男」呂偉晟昨（23）日在台南球場面對統一7-ELEVEn獅隊，他僅投1人次就退場，賽後傳出這是呂偉晟生涯最後一場出賽，味全龍領隊丁仲緯證實：「呂偉晟選手因生涯規劃，將自球員生涯引退，後續將轉換跑道至親戚事業幫忙，球團給予祝福。」呂偉晟是2019年選秀第9輪新秀，曾在2021年單季奪下16次中繼，生涯最快球速可飆到153公里，但後面3年僅在一軍出賽23場，今年僅投3場，23日在8局下登板四壞保送林安可後退場，賽後宣告引退。
記者吳政紘/綜合報導
味全龍「火球男」呂偉晟 曾任終結者
呂偉晟出生花蓮縣鳳林鎮，國小在紅葉國小開始棒球路，之後就讀泰源國中，高中進入美和青棒隊，大學並進入美和科大棒球隊，畢業後他短暫到崇越隼鷹（現：全越運動）效力，現在則是在味全龍隊打拚。
他在2019年選秀被味全龍隊挑中，算是味全龍回歸中職後，十分備受期待的選手，生涯最快可投出153公里，被認為未來也有機會爭取終結者任務。
對於呂偉晟最後一場出賽，味全龍領隊丁仲緯證實：「呂偉晟選手因生涯規劃，將自球員生涯引退，後續將轉換跑道至親戚事業幫忙，球團給予祝福。」
此外，味全龍隊上半季也已經確定絕望，無緣上半季冠軍，上半季比賽只剩1場，龍隊要爭取2連霸，下半季勢必要力爭上游。