市值一度超車蘋果、微軟！輝達「品牌識別度」　仍排全球百大之外

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報導指出，輝達市值、股價的「歷史性上漲」，幾乎完全是由對圖形處理器（GPU）的需求推動的，GPU是生成式AI的核心，超過80%用於訓練和部署ChatGPT等AI軟體的晶片，是由輝達製造，大型科技公司是其晶片的主要買家。由於買主鎖定在少數科技大廠，導致輝達雖然快速崛起，但與一般消費者的接觸仍相對缺乏。
Interbrand品牌經濟全球總監錫佛曼（Greg Silverman）表示，作為一家近年才走向全球舞台的公司，輝達沒有時間也沒有專門的資源，來改變其品牌角色、強化品牌以確保未來收入，直言輝達面臨的風險是：「雖然市值很高，但品牌實力較弱，這將限制其價值。」對此，輝達發言人則拒絕評論。
不過，另一項「Kantar BrandZ 全球百大最有價值品牌排名」則顯示，輝達正在趕上同業，在榜上排名第6，品牌的整體價值在1年內增長了178%，達到約2020億美元。
Kantar資深品牌策略師格勞夫斯基（Marc Glovsky）認為，對打算大量購買公司內部所需產品的「企業對企業」（B2B）買家而言，輝達的相關性和意義，不輸給蘋果之於購買iPad或Mac的消費者。
報導也提到，多年來，輝達的GeForce與綠色標幟，對想要自行改造電腦、玩最進階遊戲的玩家而言，知名度相當高。至今已售出1.4億台的任天堂Switch遊戲機所使用的晶片，就來自輝達。只是輝達從不會透過華麗的廣告，將自己的名字展示在消費者面前。對於輝達來說，遊戲只是一項不錯的「副業」，最新第一季的營收為26億美元，佔總銷售額的10%。