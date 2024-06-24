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市值一度超車蘋果、微軟！輝達「品牌識別度」　仍排全球百大之外

▲晶片製造商輝達（Nvidia），上週一度打敗微軟、蘋果，成為全球市值最高的公司。然而有外媒稱，輝達的全球品牌知名度仍需加強。（圖／美聯社／達志影像）
▲晶片製造商輝達（Nvidia），上週一度打敗微軟、蘋果，成為全球市值最高的公司。然而有外媒稱，輝達的全球品牌知名度仍需加強。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

晶片製造商輝達（Nvidia），上週一度打敗微軟、蘋果，成為全球市值最高的公司，然而，有外媒聲稱，在全球「最知名品牌名單」上，輝達卻排在百名之外，同為科技巨擘的蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌則名列前茅，主因是輝達的快速崛起，是由「少數大型企業買家，對AI晶片的需求」所推動的。

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根據美國財經媒體《CNBC》報導，儘管輝達的市值已超過3兆美元，卻未能躋身英國品牌顧問公司「Interbrand」最新榜單中、最具標誌性的100強，但麥當勞、星巴克，迪士尼和Netflix等企業則都有上榜。

報導指出，輝達市值、股價的「歷史性上漲」，幾乎完全是由對圖形處理器（GPU）的需求推動的，GPU是生成式AI的核心，超過80%用於訓練和部署ChatGPT等AI軟體的晶片，是由輝達製造，大型科技公司是其晶片的主要買家。由於買主鎖定在少數科技大廠，導致輝達雖然快速崛起，但與一般消費者的接觸仍相對缺乏。

▲輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於聖荷西會議中心舉行主題演講，曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達執行長黃仁勳，先前於主題演講時展示自家GPU。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

Interbrand品牌經濟全球總監錫佛曼（Greg Silverman）表示，作為一家近年才走向全球舞台的公司，輝達沒有時間也沒有專門的資源，來改變其品牌角色、強化品牌以確保未來收入，直言輝達面臨的風險是：「雖然市值很高，但品牌實力較弱，這將限制其價值。」對此，輝達發言人則拒絕評論。

不過，另一項「Kantar BrandZ 全球百大最有價值品牌排名」則顯示，輝達正在趕上同業，在榜上排名第6，品牌的整體價值在1年內增長了178%，達到約2020億美元。

Kantar資深品牌策略師格勞夫斯基（Marc Glovsky）認為，對打算大量購買公司內部所需產品的「企業對企業」（B2B）買家而言，輝達的相關性和意義，不輸給蘋果之於購買iPad或Mac的消費者。

報導也提到，多年來，輝達的GeForce與綠色標幟，對想要自行改造電腦、玩最進階遊戲的玩家而言，知名度相當高。至今已售出1.4億台的任天堂Switch遊戲機所使用的晶片，就來自輝達。只是輝達從不會透過華麗的廣告，將自己的名字展示在消費者面前。對於輝達來說，遊戲只是一項不錯的「副業」，最新第一季的營收為26億美元，佔總銷售額的10%。

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