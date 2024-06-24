氧氣罩全掉下來！大韓航空「驟降2.1萬英尺」　旅客嚇：活著真好

俄羅斯「這地」發生恐攻！教堂、警察站都被攻擊　多人傷亡

▲俄羅斯的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan），當地時間23日驚傳恐怖攻擊，多名武裝分子襲擊猶太會堂、東正教教堂和警察哨所，造成多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan），當地時間23日驚傳恐怖攻擊，多名武裝分子襲擊猶太會堂、東正教教堂和警察哨所，造成多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan），當地時間23日驚傳恐怖攻擊，多名武裝分子襲擊猶太會堂、東正教教堂和警察哨所，造成多人傷亡，包含警察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，達吉斯坦共和國官方聲稱，當天發生的恐襲事件已造成9人死亡，其中7人為執法人員，另有25人在襲擊中受傷，俄羅斯國家反恐委員會也證實消息，指當地數座教堂和警察哨所，遭遇「身分不明的武裝人員」攻擊。

初步數據顯示，攻擊事件導致1名東正教牧師和數名警察身亡，執法機構正在採取一切必要措施搜捕嫌犯，並調查已被擊斃的武裝分子身分，達吉斯坦共和國已宣布進入反恐行動狀態。

俄聯邦偵查委員會已依據「恐怖主義活動」條款立案調查，截至發稿時間為止，尚未有組織宣稱犯案。

@ddikic26Terrorist attack in Dagestan. Militants attacked Makhachkala and Derbent. Special broadcast game #dagestan #militants #makhachkala #us #russia #srbija #northkorea #vietnam #news #game

♬ original sound - ddikic26
這起事件發生前幾個月，位於俄羅斯首都莫斯科的番紅花城市大廳（Crocus City Hall），才發生造成約145人死亡的恐怖攻擊，極端組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）坦承犯案。

達吉斯坦共和國是俄羅斯聯邦主體之一，屬北高加索聯邦管區。報導提到，2000年代，達吉斯坦共和國曾受到從鄰國車臣蔓延來的伊斯蘭叛亂襲擊，俄羅斯安全部隊積極打擊該地區的極端分子，襲擊事件已變得越來越少，但現在看來不排除有復燃趨勢。

麥加朝覲高溫已熱死1301人！沙烏地阿拉伯：超過3/4未獲官方許可

美國阿肯色州爆槍響！超市內傳槍擊　釀3死10傷

被威脅「敢幫以色列就一起打」！歐洲小國恐成真主黨攻擊目標？

朝俄戰略夥伴協議爭議多！蒲亭警告韓國：援烏致命武器是重大錯誤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選