俄羅斯「這地」發生恐攻！教堂、警察站都被攻擊　多人傷亡

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初步數據顯示，攻擊事件導致1名東正教牧師和數名警察身亡，執法機構正在採取一切必要措施搜捕嫌犯，並調查已被擊斃的武裝分子身分，達吉斯坦共和國已宣布進入反恐行動狀態。
俄聯邦偵查委員會已依據「恐怖主義活動」條款立案調查，截至發稿時間為止，尚未有組織宣稱犯案。
這起事件發生前幾個月，位於俄羅斯首都莫斯科的番紅花城市大廳（Crocus City Hall），才發生造成約145人死亡的恐怖攻擊，極端組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）坦承犯案。
@ddikic26Terrorist attack in Dagestan. Militants attacked Makhachkala and Derbent. Special broadcast game #dagestan #militants #makhachkala #us #russia #srbija #northkorea #vietnam #news #game
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達吉斯坦共和國是俄羅斯聯邦主體之一，屬北高加索聯邦管區。報導提到，2000年代，達吉斯坦共和國曾受到從鄰國車臣蔓延來的伊斯蘭叛亂襲擊，俄羅斯安全部隊積極打擊該地區的極端分子，襲擊事件已變得越來越少，但現在看來不排除有復燃趨勢。