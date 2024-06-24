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高溫飆破38度！眾困惑「20年前沒冷氣怎辦」　阿公阿嬤全靠1關鍵

▲這天氣沒有冷氣怎麼活？相信最近大家都感受到夏日炎熱的氣息，每到中午外出就感覺要融化了！ （圖／記者葉盛耀攝）
▲這天氣沒有冷氣怎麼活？相信最近大家都感受到夏日炎熱的氣息，每到中午外出就感覺要融化了！ （圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

這天氣沒有冷氣怎麼活！相信最近大家都感受到夏日炎熱的氣息，近日中央氣象署一連好幾天都針對多縣市發布高溫警戒，中南部鄉親更是直呼：「出門根本直接原地融化！」讓不少人都待在冷氣房當中度過一天。然而，近日就有網友討論「以前為什麼阿公阿嬤都沒冷氣還撐得過夏天？」貼文引發熱烈迴響，不少人都直接點出關鍵。

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一名網友在PTT貼文指出「冷氣在20年前其實也沒有普及，那時候阿公阿嬤跟爸媽們，一堆根本家裡都沒有冷氣可以吹，為什麼他們都能撐過夏天啊？真的這麼會忍耐高溫嗎？」

▲變頻冷氣使用時設定的溫度與風量模式，都與耗電量高低息息相關。（圖／記者徐銘穗攝）
▲網友討論炎炎夏日，20年前的阿公阿嬤、爸媽怎麼沒吹冷氣撐過夏天。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在你也不看看什麼鬼天氣，才6月竟然這麼熱」、「以前完全沒有這麼熱，一年冷氣運作2個月差不多了」、「以前31度、32度算高溫了捏！現在你看動不動就35度起跳」、「阿公阿嬤那年代，夏天才30度左右，根本不需要開冷氣」、「以前30度就是高溫，現在隨便都是35起跳，全球暖化超有感。」

全球暖化影響極端氣候！真實統計數據秀給你看

事實上，阿公阿嬤那一年代之所以可以撐過酷熱的夏天，其最大關鍵還是近年全球暖化，極端氣候造成的影響，這也導致夏天來臨時「高溫的日子」天氣變多不少。氣象專家彭啟明曾經在2019年提到，2000年前全台年高溫日約20幾天，2001年後就持續性地大幅增加，未來的20年內，台北市夏天中午溫度常常飆到40度非常有可能變為「常態」，這對戶外活動、工作者考驗更嚴酷。

而「天氣職人粉專吳聖宇」也曾貼過以台北站高溫、低溫做變化比較，也可以發現在「1990至2020年」以及「1980年至2010年」的高低溫情況，不論是冬天的低溫，還是夏天的高溫，全年平均來講上升幅度已經達到0.5至0.7度左右，顯見差距短短10年間的變化已經很大，表現出氣候變遷的特徵，如今氣候變化越來越劇烈，民眾都明顯有感。

▲今（16）日大部分地區天氣晴朗穩定，明（17）日鋒面報到東北季風增強，北台灣轉多雲天氣。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台灣正式進入夏季的天氣型態，現在經常正中午飆破38度高溫。（圖／NOWnews攝影中心）
氣溫狂飆小心中暑！四大中暑前兆一次看

然而最近因為連日高溫，已經有不少中暑的民眾就醫，甚至還有傳出不耐高溫昏厥的案例出現，民眾在炎炎夏日絕對不可輕忽高溫造成的「熱傷害」。重症專科醫師黃軒也分享四大熱傷害的前兆，是可以用來判斷是否中暑的關鍵，如果出現以下4種身體變化，就要特別留意潛在的中暑危機哦！

🟡熱水腫：一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，會有出現血管擴張的情況，身體試圖盡可能把過多的熱量散發到系統外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成腳踝的局部水腫。

🟡熱紅疹：天氣熱時，流汗的機制也會被干擾，若皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是「熱疹」 ，當汗水孔被阻塞時，也會會引起皮疹。

🟡熱痙攣：通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質時，導致肌肉出現痙攣，治療上大多為遠離熱源、口服或靜脈注射水分電解質補充。

🟡熱暈厥：當因為出汗和血壓低，失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦，引發「頭暈」。

▲夏天外出需要多補充水分，避免中暑。（圖／取自pixabay)
▲夏天外出需要多補充水分，避免中暑。（圖／取自pixabay)

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