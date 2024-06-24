本周咖啡優惠！7-11寄杯18元、星巴克星冰樂60元　今霜淇淋買1送1

星巴克「第2杯折100」連喝2天！美式60、星冰樂65元　cama打85折

▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一開工上班不憂鬱，星巴克再度推出咖啡飲品「第2杯折100元」優惠，今（24）日起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂超划算一杯只要65元就爽喝；而cama café會員年中慶寄杯活動買15送2、買35送5，最高打85折優惠一次整理。

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📌星巴克咖啡「第2杯折100」今起連喝2天！美式60、星冰樂65元
星巴克6月24日至6月25日連續2天，與大家相約上班日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠！幫大家算好，美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；那堤第二杯35元、兩杯共170元，一杯那堤85元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就入手，划算喝一波咖啡飲品吧。

提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲cama café搶進IP授權合作市場，與全球藝術品買賣平台The Bridge Art攜手邀多位藝術家，二創品牌代表cama Beano & Friends彼諾與夥伴們。（圖／The Bridge Art提供）
▲cama café搶進IP授權合作市場，與全球藝術品買賣平台The Bridge Art攜手邀多位藝術家，二創品牌代表cama Beano & Friends彼諾與夥伴們。（圖／The Bridge Art提供）
📌cama café會員年中慶寄杯活動！最高打85折優惠
cama café會員年中慶寄杯活動加碼延長，即日起至6月30日，會員於APP「寄杯領取」買100送18、買55送9、買35送5、買15送2，購買指定飲品享最高「打85折」優惠。飲品品項包括：經典拿鐵、經典美式、卡布奇諾、特調咖啡、微韻輕拿鐵、經典燕麥拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、高山錫蘭鮮奶茶、高山錫蘭茶、清焙烏龍茶。

提醒大家，會員限購每個組數1組；兌換期間依照購買組數而定；若轉贈給朋友，朋友需為cama會員才能領取；不適用於cama café旗艦門市、百貨門市、企業內部門市及其他特殊通路門市，確切適用門市請依現場公告為主。


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