台積電再砸6億元寵員工！7月起每人發8000元 娛樂、旅行都可報帳
晶圓代工大廠台積電因為薪資優渥，是不少人夢想踏入的職場。而台積電繼運動會發放萬元大紅包後，宣布從今年7月1日起擴大員工福利，將新推出全球彈性福利計劃，每年斥資6億元，發放給員工8000元額度消費，不論是出國旅遊、娛樂、還是小孩學費，都可以拿來報帳。
記者陳郁柔／台北報導
晶圓代工大廠台積電宣布推出全新員工福利政策，自今年7月1日發放8000元額度消費，只要符合醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與支持公益活動等四大要項，全球正職員工憑發票收據都可以申請，福利點數上限8000點（1點等同於新台幣1元）。估計以目前全球員工總數7萬多人計，總金額將近6億元。
台積電表示，公司同仁除可透過全球彈性福利計劃支持公益外，也可透過公司其他項目參與，例如在支援社會救助與公益活動方面，台積公司從4月10日起，透過台積電慈善基金會「i 公益平台」的捐款機制，針對403花蓮地震發起員工募資捐款，並同時啟動「matching program」，台積電將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額給花蓮賑災。
台積電以往只要公布員工福利都會引發外界關注，去年運動會發給基層同仁大紅包，超過5萬名基層員工，平均每人拿到1.6萬元，約發放特別獎金總金額至少8億元；如今再砸6億元現金拉攏員工，獎金有望挹注台灣消費市場，推升台灣經濟。
半導體業搶人才，除了薪資分紅之外，國內外廠商更互比福利措施，台積電獲利佳，年年調薪、獲利的員工工分紅傲視同業，例如去年的獲利，平均每人可得149.52萬元，雖較2022年平均約186.77萬元下滑，但仍高於同業。