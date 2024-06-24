高雄男女共乘機車！她「單手抱嬰手腳懸空」 網傻眼：親生的嗎？
本月19日晚間，高雄市鳳山區青年路一段，一對男女共乘機車，後座女子單手抱著嬰兒，只見嬰兒手腳懸空，駕駛卻一路紅燈右轉、未打方向燈，讓目擊民眾氣炸，認為未顧及兒童的安全，整個過程被拍下，PO到YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，對此，警方指出，目前尚未接獲相關報案，但檢視相關影片，共乘機車的男女騎士有多項違規，將以車追人，並通知當事人到案說明。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發地點為鳳山區青年路一段，一對男女共乘機車，後座女子單手抱著嬰兒，卻不顧小孩手腳懸空，而男騎士沿路紅燈右轉、未打方向燈，危險行徑讓目擊者也傻眼。對此警方表示，該男女有多項違規，包括單手抱嬰，可處300元至600元罰鍰；騎士有紅燈右轉違規行為，可處600元至1800元罰鍰；轉彎未打方向燈可處1200元至3600元罰鍰。後續警方通知當事人到案說明，依違規項目開罰。
影片曝光後，網友紛紛表示「那是親生的嗎？還是偷抱的？」、「看錯了吧 不是夾娃娃機的娃娃嗎 ?」、「這樣拎著，好像不是親生的一樣」。
※【NOWnews 今日新聞
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