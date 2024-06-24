Sean來台灣「取消計程車」被司機收100元！平台急回應：沒這規定
中國知名網紅Sean去年來台旅遊，將過程剪成Vlog影片上傳YouTube頻道，隨性的風格受到許多網友喜愛，因此爆紅累積不小名氣。而Sean近日再度來台灣高雄旅遊，旅途中他叫計程車後，因為臨時改變行程決定不搭了，卻被司機收取100元取消費，讓大批網友覺得不合理，紛紛留言砲轟「不能縱容這種騙外地客的司機！」
記者賴禹妡／綜合報導
Sean在YouTube頻道上傳此趟台灣遊記，他日前到高雄旅遊拍攝美食影片，早上準備出發吃早餐時，用超商叫車機器叫了一輛計程車。Sean等車時恰好遇到一名熱心的粉絲，對方告知附近就有一間排隊鴨肉飯名店，一旁也有多間市場美食，讓Sean決定追隨粉絲提供的美食清單，取消原本的行程。
Sean先是詢問超商店員，計程車是否能叫了又取消？店員建議他直接走掉即可，但Sean對於司機白跑一趟有些抱歉，堅持等到計程車抵達後，再向司機親自解釋道歉，還問「取消叫車的話要不要收錢？」這時司機開口要了100元取消費用，Sean也二話不說遞出百鈔付錢。
該段畫面曝光後，引起眾人熱議，不少網友質疑司機收取消費的舉動，「連搭都沒搭就被收費100元，這司機真是坑觀光客的狠人」、「客人沒搭車是不會被扣任何費用的，那100元完全是司機自己拿走了」、「車牌有拍到，應該可以去投訴」、「上次有被收50我覺得合理，但100也太貴了吧，都可以坐一小段了」。
也有人代替Sean向計程車車隊平台反應，官方回覆並無取消叫車需收費100元的規定，平台已接獲其他人也有反應此狀況，該名司機的行為已經影響到公司，目前已回報公司相關部門處理當中。