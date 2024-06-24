彰化2名國中生當導遊！帶網紅玩爆13景點 在地人認證：實在專業
知名YouTuber「普通女子孫女」熱愛開箱台灣許多「冷門景點」以及「車站」等，偶爾甚至會約粉絲一起同樂，一系列影片獲得許多觀眾喜愛。然而近日她被2名國中生受邀到彰化拍片遊玩，為了孫女做足功課盡心盡力導覽，影片上傳才4天，就超過71萬點閱率，連彰化市長都大讚2名國中生導覽能力。
記者張嘉哲/綜合報導
孫女日前上傳新影片，透露原本自己就有打算到彰化拍一支冷門景點的影片，結果有聲稱是彰化的國中粉絲私訊他，還貼了許多彰化在地的景點給他，甚至熱情表示自己可以在地導遊：「如果妳是平日來的話，我願意為了妳請假」，最後就由該位國中生粉絲「阿家」以及其友人「小莊」一起帶領孫女遊彰化。
國中生導覽做足功課超用心！13個景點孫女玩到飽
而國中生「阿家」以及「小莊」在帶領孫女玩之前可是做足了功課，帶著孫女去高賓閣參觀、享用糯米炸、還到訪元清觀、扇形車庫、北門土地公、東門土地公以及彰化孔廟等，一整天下來就安排了13個行程景點，馬不停蹄的講解以及領路，讓孫女也讚嘆「沒想到底迪一出手，就帶我暴風式遊彰化13個景點。」
影片曝光後，短短4天就衝破71萬人次觀看，不少觀眾看完紛紛表示「彰化觀光業的復興要靠這兩位明日之星的年輕學子了！真的好讚」、「看完都想去走一趟了，這兩位國中生不簡單」、「身為一個彰化人....都沒了解的比弟弟更熟」、「住彰化20幾年了，對彰化的了解程度遠遠不及這兩位國中生，真的令人佩服」、「在地人只知道扇形車庫....很厲害的導覽耶！實在專業。」
而據《自由時報》報導，在影片發出獲得廣大迴響之後，彰化市長林世賢也得知消息，不僅誇讚2名學生的導覽功力，更是想找個機會跟2名學生見面PK一下，看誰的導遊功力更勝一籌。也因為孫女這支影片，讓更多人想要前往彰化旅遊呢！