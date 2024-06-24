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孫振拿下巴黎奧運門票！霹靂舞台灣第一人　賽後哽咽：難得活一次

▲霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（NOWnews資料照、記者廖聿偉攝）
▲霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（NOWnews資料照、記者廖聿偉攝）

記者吳政紘/綜合報導

台灣霹靂舞國手孫振（B-Boy Quake）歷經重重考驗，孫振在22日巴黎奧運資格賽上海站、布達佩斯站積分排名第10，最終遞補拿下巴黎奧運門票，成為第一位登上奧運舞台的霹靂舞選手，在奧運資格系列賽最後一場布達佩斯站賽事，最終雖止步16強小組循環賽，但仍以排名第15名進帳26分積分，加上5月上海站第7名的34分，不負眾望以總積分60分、第8順位取得巴黎奧運門票。孫振將成為全世界男女各16位代表之一，代表台灣一起見證，要用他調皮靈活的舞風和帥氣大招炸裂，讓世界看見台灣霹靂舞的滿滿能量。孫振賽後表示：「人生既然都要活著，那就要體驗最好的，把自己拼上去。」也貫徹自己的座右銘，「難得活一次，You Only Live Once」。

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孫振台灣第一人　跳霹靂舞出頭天

霹靂舞是巴黎奧運首度列入的正式項目，而2場資格賽在上海和布達佩斯舉行，共有各40名的男、女子組選手同場較勁，兩站積分加總前7名的選手，就能進軍奧運。

孫振（B-Boy Quake）在布達佩斯站無緣8強，以排名第15名進帳26分積分，加上5月上海站第7名的34分，最終以總積分60分、第8順位取得巴黎奧運門票。

孫振在布達佩斯站先以77.2分、總排名第12名突破40人預選賽，隨後32取16淘汰賽對上哥倫比亞選手B-Boy ALVIN再以2比0獲勝，晉級小組循環賽。來到第二天的小組循環賽，孫振與荷蘭B-Boy MENNO、烏克蘭B-Boy KUZYA及美國B-Boy JEFFRO同分在C組，不過三位對手在風格上剛好都剋到孫振，在三場比賽中未能取得任何一輪勝利，止步16強。不過孫振共獲得7票，本站排名第15名並獲得26分積分，加上上海站的34分，總積分為60分，確定以第8順位取得巴黎奧運門票，霹靂舞納入奧運正式項目的歷史時刻，孫振也將代表台灣一起見證。

5月上海站時抱傷出賽，經過一個月的休養，孫振表示腳傷已經痊癒：「團隊的大家都很努力幫助我，我自己也很努力養傷，讓這次布達佩斯站可以沒有顧慮地上場，給自己目前的身體狀態打80分，希望在奧運前能讓身體整體能力跟狀態都更上一層樓。」

傷勢無虞後，孫振還是保持Kobe心法上場，但更重要的是貫徹自己的座右銘「難得活一次，You Only Live Once」孫振表示：「人生既然都要活著，那就要體驗最好的，把自己拼上去。」特別這次資格賽的現場見證到日本隊選手現實又殘酷的國家內資格競爭，孫振也有感而發表示：「這兩年大家在全球賽事這樣拼，從最早4、500個人到40人，再到最後10個人，這趟旅程真的太感人了。」

巴黎奧運首度納入霹靂舞項目，男女子選手只有各16個參賽名額，這一路的努力終於獲得回報，賽後孫振情緒相當激動，哽咽表示：「很榮幸能夠代表台灣霹靂舞站上奧運殿堂，真的是前無古人、後無來者的紀錄，因為心中一直有個遺憾，我一直沒能打進Red Bull BC ONE World Final，這是我從小的目標，希望台灣可以有一個人真的站上那個最高的位置，現在我有這個機會和能力去到奧運，也是圓了我小時候的一個夢想，我也會繼續加油。」

要在奧運走得更遠，孫振表示自己仍有許多需要改進的缺點，接下來會針對放克（Funk）、有人聲的音樂加強練習，否則之後再遇到KUZYA、JEFFRO這種擅長肢體表達的選手就會非常劣勢，以及也要把動作內化得更極致一些，讓動作的語彙量可以自然無意識地輸出，這會是我之後很重要的課題。」從社區中庭跳到奧運，「全村的希望」孫振要帶著台灣霹靂舞躍上世界最高殿堂，霹靂舞男子組賽事將在8月10日登場，歡迎大家一起關注轉播為孫振加油，共同見證這個歷史性的一刻，看來自台灣的B-Boy「振」撼全世界。

▲台灣霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／澄禹行銷提供）
▲台灣霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／澄禹行銷提供）

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