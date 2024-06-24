孫振拿下巴黎奧運門票！霹靂舞台灣第一人　賽後哽咽：難得活一次

台灣霹靂舞國手孫振（B-Boy Quake）歷經重重考驗，孫振在22日巴黎奧運資格賽上海站、布達佩斯站積分排名第10，最終遞補拿下巴黎奧運門票，成為第一位登上奧運舞台的霹靂舞選手，在奧運資格系列賽最後一場布達佩斯站賽事，最終雖止步16強小組循環賽，但仍以排名第15名進帳26分積分，加上5月上海站第7名的34分，不負眾望以總積分60分、第8順位取得巴黎奧運門票。孫振將成為全世界男女各16位代表之一，代表台灣一起見證，要用他調皮靈活的舞風和帥氣大招炸裂，讓世界看見台灣霹靂舞的滿滿能量。孫振賽後表示：「人生既然都要活著，那就要體驗最好的，把自己拼上去。」也貫徹自己的座右銘，「難得活一次，You Only Live Once」。
傷勢無虞後，孫振還是保持Kobe心法上場，但更重要的是貫徹自己的座右銘「難得活一次，You Only Live Once」孫振表示：「人生既然都要活著，那就要體驗最好的，把自己拼上去。」特別這次資格賽的現場見證到日本隊選手現實又殘酷的國家內資格競爭，孫振也有感而發表示：「這兩年大家在全球賽事這樣拼，從最早4、500個人到40人，再到最後10個人，這趟旅程真的太感人了。」
巴黎奧運首度納入霹靂舞項目，男女子選手只有各16個參賽名額，這一路的努力終於獲得回報，賽後孫振情緒相當激動，哽咽表示：「很榮幸能夠代表台灣霹靂舞站上奧運殿堂，真的是前無古人、後無來者的紀錄，因為心中一直有個遺憾，我一直沒能打進Red Bull BC ONE World Final，這是我從小的目標，希望台灣可以有一個人真的站上那個最高的位置，現在我有這個機會和能力去到奧運，也是圓了我小時候的一個夢想，我也會繼續加油。」