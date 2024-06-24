驚覺17歲女兒與丈夫激戰！再婚女氣炸「影片傳長輩」反觸法遭判刑
台南一名離婚女子小美（化名），獨自扶養2個女兒，之後再婚嫁給第二任丈夫，未料，小美卻發現，年僅17歲的大女兒與新任丈夫發生性關係，小女兒手機裡還存有2人的性愛影片，小美一氣之下，將影片傳到自己手機裡，並傳給親戚討公道。但事件爆發後，小美反而吃上官司，案經台南地院審理，依供人觀覽少年性交影片罪，判處4月徒刑、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。
記者林盈君／綜合報導
判決書指出，去年2月間，小美查看小女兒手機時，赫然發現17歲大女兒與第二任丈夫的性愛影片，氣的將影片傳到自己手機裡，並發送給親戚以及丈夫。但小美此舉卻觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》之以他法供人觀覽少年性交行為影片罪。
案經台南地院審理，審酌小美坦承犯行，且她自己本身也是受害者，傳送影片不是為了擴散，而是尋求支持，也沒有前科紀錄，因此判處4月徒刑得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，並沒收存有影片的手機。
※【NOWnews 今日新聞
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