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輝達、台積電ADR上週五走低　台股開盤跌129點、台積電跌至958元

▲台北股市今（24）日開盤遇壓，下跌129點、來到23124點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（24）日開盤遇壓，下跌129點、來到23124點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美股上週五 (21 日) 三巫日來臨，因此跌多漲少，輝達以及台積電ADR全數收低，也因此影響到台北股市今（24）日開盤表現，下跌129.08點、來到23124.31點，失守5日線。

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大盤回檔之際，不過中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.08點、來到270.84點。

權值股開盤全數走低，台積電開盤跌12元、來到958元；鴻海開盤下跌2.5元、來到209.5元；聯發科下跌30元、來到1460元。

美股上週五 三巫日來臨，因此輝達遭遇拋售潮，市值跌到全球第三大，科技股不支倒地，美股四大指數上週五大多數收低。道瓊指數上漲15.57點或0.04%，收39150.33點；那斯達克指數下跌32.23點或0.18%，收17689.36點；標普500指數下跌8.55點或0.16%，收5464.62點；費半指數下跌71.48點或1.27%，收5538.53點。

科技五大天王漲跌互見，Meta下跌1.38%，蘋果下跌 1.04%，Alphabet上漲1.89%，微軟上漲0.92%，亞馬遜上漲1.6%。半導體股普遍收低，輝達下跌3.22%，博通下跌4.38%，美光下跌3.22%，高通下跌1.36%，應用材料下跌1.91%，德儀上漲1.44%，AMD下跌0.34%。

台股ADR倒成一片，台積電ADR下跌0.81%，日月光ADR下跌1.36%，聯電ADR下跌0.67%，中華電信ADR下跌2.51%。

輝達連日賣壓籠罩，下跌3.22%、收在每股126.57 美元，全球市值退居低三，被微軟和蘋果超車。有報導指出，輝達已成為美股賣空成交量最大、賣空成交變動量最大的股票。

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