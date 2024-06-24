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「邪惡帝國」洋基怎麼了？Cortes7局好投白搭　近10戰7場都落敗　

▲Nestor Cortes又繳出7局優質先發好表現，但洋基以1:3不敵勇士，近10場比賽吞下7敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nestor Cortes又繳出7局優質先發好表現，但洋基以1:3不敵勇士，近10場比賽吞下7敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基和亞特蘭大勇士系列賽最終戰，「邪惡帝國」洋基隊推出Nestor Cortes先發，他繳出7局失3分好投，但洋基打線遭到勇士王牌左投Max Fried封鎖，全場僅打下一分，終場洋基以1:3不敵勇士，近10場比賽吞下7敗。「法官」Aaron Judge今日繳出4支1，吞下2K，賽後打擊率剛好3成。洋基近10戰吞下7敗，目前戰績為52勝28敗，仍位居美聯東區龍頭，但第二名的金鶯以1.5場勝差緊追在後。

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勇士在3局上半靠著Jarred Kelenic的陽春砲取得1:0領先，5局上Kelenic再敲出高飛犧牲打，隨後Ozzie Albies敲出帶有一分打點的安打，勇士在5局上半打回2分，反觀洋基打線靜悄悄，僅在6局下半靠著Anthony Volpe的二壘安打打回洋基本場比賽唯一一分，後續無法突破勇士牛棚封鎖，最終以1:3不敵勇士。

Cortes好投無用　洋基打線冷冰冰

洋基打線此戰敲出7支安打，除了Anthony Volpe和Aaron Judge的長打外，其餘都是一壘安打，勇士先發Max Fried今主投6局被敲6安失1分，賽後防禦率3.00，Nestor Cortes此役繳出7局失3分飆7K的優質表現，無奈打線不支援，苦吞敗投。

洋基在近10戰吞下7敗，在輸掉對勇士的系列賽後，近期已經輸掉3個系列賽，戰績方面為52勝28敗，雖仍位居美聯東區龍頭，但第二名的金鶯以1.5場勝差緊追在後，若狀態持續低迷，美聯東區龍頭恐將換人當。


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