高鐵馬尾站務員「泛淚燦笑合照」！名醫暖揭背後故事 5千人淚讚
ICU醫師陳志金近日曬出一張與高鐵女站務員的合照，對方綁著馬尾、長相清秀。陳志金透露，他搭高鐵時詢問站務員票券問題，沒想到對方竟是自己的粉絲，還眼眶泛淚地與他分享學習助人的課程經驗，熱血態度讓陳志金也有些感動，合照背後的溫馨故事曝光後，引來超過5000人淚讚。
記者賴禹妡／綜合報導
陳志金22日在臉書粉專中分享，他搭乘高鐵時詢問站務人員「小姐，請問手機上有兩張票，要怎麼刷進站？」對方說明分票方式後，立即認出陳志金的身分，並化身為小粉絲喊：「我常看您的文章！您上次在高鐵上助人的事，我還特別跑去問我們的護理師，她也是您的粉絲喔！」
站務員還激動地補充「我最近有去上EMT-1的課，有體驗自己扎手指驗血糖的經驗喔！」陳志金透露，從言詞中能感覺得出來，站務員對於學習助人的課程感到非常興奮、充滿熱血，甚至眼眶還微微地泛著淚水。
陳志金與站務員聊天過程中，還提到曾注意過到高鐵的「指差確認」，「因為我也是做病人安全的。」後來他才知道，原來該名站務員已經下班正準備離開，剛好被他叫住詢問，讓他有些不好意思，便主動提出需不需要合照。
陳志金見到站務員有些遲疑，就領悟對方穿公司制服，應該不方便合照，因此想出一個妙招「那我在月台上自拍，然後不小心把你拍進來，如何？」站務員靦腆地微笑點點頭，才有了這張溫馨合照。陳志金也幽默直呼：「請放心，我剛剛已經跟太座報備了！這高鐵票的事，也是幫她問的。太座說『你笑得更靦腆！』」