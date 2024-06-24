覆議失敗釋憲恐一面倒？郭正亮籲藍白出「這招」：不用客氣
立法院會21日進行立法院職權修法覆議案表決，藍白陣營最終挾人數優勢下否決覆議案。對於覆議案結果，行政院及立法院民進黨團皆表示將提出釋憲聲請，總統府予以尊重，而總統賴清德也會在收到咨文後，審慎評估是否聲請釋憲。對此，前立委郭正亮建議，只要釋憲一面倒，就不用客氣，立法院就凍結總統府預算、凍結行政部門預算、凍結司法院的預算。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮23日在節目《新聞大白話》表示，「如果真的敢讓法案暫停半年，我建議立法院就把司法院的預算給刪掉了，要這種司法院有什麼用，進入違憲審查，也要看他們怎麼審」，郭正亮認為，現在第一個考驗是，覆議被否決後，總統就要公告，公告之後立法院若要開始實施，民進黨要不要接招？
郭正亮坦言，「賴清德會不會認為說，釋憲之後才一切塵埃落定，在法案還沒釋憲結束之前，立法院要求要實施，他要不要尊重？這很考驗他」，他也爆料自己聽到一個謠言，就是賴清德並不贊成釋憲。郭正亮認為，「賴清德就是鬥雞總統，如果一個國家處於這樣的政黨鬥爭當中，最有高度希望政黨緩和的就是總統，結果他不但沒有扮演這個角色，還衝在最前面」。
郭正亮更說，若要釋憲，就讓立法院跟司法院大鬥，「總統都不中立了，連高度都沒有，藍白為什麼要客氣？凍結總統府預算、凍結行政部門預算，大家都來搞」，郭正亮直言，「只要釋憲一面倒，總統府跟行政院預算就全部凍結下去，不用客氣了」。郭正亮也認為，「做為一個總統，不知道自己可以扮演政黨中立的角色，來促成朝野的和諧，自己還搶在最前面當鬥雞的頭，這種人不需要尊敬了」。