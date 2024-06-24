醣聯擴智財版圖！抗癌新藥GNX102再獲4國專利　

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醣聯總經理楊玫君表示，「隨著GNX102在臨床上取得進展，繼先前獲得美國專利後，我們更在多個國家獲得了專利的許可，這進一步確認了GNX102的獨特化學結構與結合異常醣分子的特性」。GNX102的一期臨床試驗數據表明，該藥物具有治療大腸癌、胰臟癌及肺癌等多種實體腫瘤的潛力，後續亦將積極進行抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate，簡稱ADC）開發。
醣聯指出，GNX102 ADC結合單株抗體及細胞毒性藥物療法，運用抗體結合至癌細胞抗原的專一標靶性，將細胞毒性藥物精準攜帶到腫瘤部位，大幅降低副作用並強化療效。且隨著精準醫療概念的蓬勃發展，醣聯已導入國內外前端技術平台，結合如次世代基因定序（NGS）進行大規模腫瘤檢體分析，以完整解析GNX102與癌細胞的交互作用圖譜，期望鑑定出GNX102有效抑制腫瘤的關鍵分子與重要路徑。
楊玫君進一步提到，展望市值高達1.35兆美元的全球癌症藥物市場，GNX102具有治療多種癌症的龐大潛力，並已取得台、美、日、韓、俄等國的藥物專利核准，此舉不僅確立了GNX102應用於癌症治療的新穎性與獨特性，亦確保了醣聯的專屬開發權利，對GNX102在全球市場的後續發展注入一劑強心針。