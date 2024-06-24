台股摔330點！23000點失守 國防「龍虎豹」逆勢漲、被動元件不俗
美股上週五（21日）跌多，科技股走弱，連帶影響台股今（24）日表現，台股開盤下跌129.08點，失守5日線，早盤9點40分左右跌幅擴大到約330點，下殺到22922點，23000點失守，跌幅1.4%，權值股全熄火，但國防概念股與被動元件逆勢飆漲，其中雲豹能源飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股上週五三巫日來臨，因此輝達遭遇拋售潮，市值跌到全球第三大，科技股不支倒地，美股四大指數上週五大多數收低。道瓊指數上漲15.57點或0.04%，收39150.33點；那斯達克指數下跌32.23點或0.18%，收17689.36點；標普500指數下跌8.55點或0.16%，收5464.62點；費半指數下跌71.48點或1.27%，收5538.53點。
台股早盤開低走低，權值股全熄火，其中台積電早盤跌16元，影響權重122點，鴻海跌4.5元，影響17點，聯發科也跌60元，影響28點，隨後賣壓湧現再殺低，台股大盤早上9點40分左右跌幅擴大到約330點，下殺到22922點，23000點失守，跌幅1.4%。
不過，台股綠油油，仍有逆勢抗跌股，像是國防概念股「龍虎豹」表現不俗，雲豹能源飆漲停，龍德造船漲逾8%、來到134元，雷虎漲3.6%、來到70.3元。千附精密、中信造船、亞航也漲超過1%。另外，被動元件也點火種，天揚漲停，華容、臺慶科、鈺邦、勤凱漲3到5%。其他晶彩科、友威科也飆漲停。