《墨雨雲間》陳喬恩痴傻！「鮮花插頭」攝影師看笑 她嘆：是真瘋
復仇古裝劇《墨雨雲間》由吳謹言、王星越主演，劇中吳謹言飾演的薛芳菲被陷害慘遭丈夫活埋，重生後假借姜梨（楊超越 飾）的身分回京復仇，陳喬恩飾演她的惡毒繼母，最後惡行被揭發，讓她瞬間瘋傻，被問到演瘋子時在想什麼？陳喬恩笑說，攝影師笑得也太不遮掩，還好她挺住了。
記者李欣容／台北報導
陳喬恩在IG寫下拍攝心得，「這個世界上只有很少數的人，妳的興趣就是妳的工作，妳熱愛賴以為生的職業且樂在其中，我很感恩，也很幸運。這場戲被要求頭上插著鮮花，旁若無人瘋狂轉圈圈時，著實體會到～一個演員的信念感有多麼重要啊！」有人問她，演瘋子時在想什麼，她笑回，「想著攝影師也笑得太不遮掩了吧，還好哥挺住了。」
陳喬恩劇中飾演的季淑然最後被吳謹言揭發惡行，結局被安置在小院度過餘生，她被要求演出痴傻狀態，頭上還要插滿鮮花，她看到的時候也傻眼，「我沒想插這麼多朵，真瘋啊！」
過去都是演大女主的陳喬恩，這次演了女主角的繼母，身分升級，她也透露，當初接到角色，看完劇本就有了「季淑然」的影像，「我喜歡她的複雜，我覺得她有趣，人類就是複雜而矛盾的，有人偽善，有人假惡，人類啊～有趣的很。」她很感謝觀眾對季淑然的又愛又恨，即便她自私惡毒，觀眾還是同情她，願意用不同的角度分析她，陳喬恩說，「也許在她的身上，看見了那個不堪卻又不敢承認的自己，對於給淑然的憐愛，我很感謝。」