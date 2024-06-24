余苑綺老公遭捕1個月！7歲愛女舉動太成熟 余祥銓不捨曝孩子現況
余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭捕，引發外界譁然，余天兒子余祥銓當時曾無奈回應此事，「算了不想講。」事隔1個多月，余祥銓和老婆柔柔合體開直播，提到了余苑綺孩子的現況，表示7歲樂樂太過成熟，惹人心疼，更曝光余天的健康狀況。
記者吳昕蓓／綜合報導
余祥銓和柔柔昨（23）日開直播和粉絲聊天，過程中柔柔表示，余苑綺的孩子樂樂他們目前都好，7歲的樂樂很懂事，會幫忙照顧余祥銓的女兒小元寶，幫忙餵奶、佈置嬰兒床，還會整理娃娃、衣服，由於兩個孩子都一起睡，有次半夜樂樂被小元寶吵醒，睜開眼第一件事竟然是伸手拍小元寶安撫，讓余祥銓也忍不住大讚：「樂樂很成熟，可愛，惹人疼。」
余天2022年曾因為小中風入院，被診斷出脖子有兩根血管阻塞，腦部也有血塊，自此都要吃藥控制，去年（2023）又傳出他的肝臟有7公分大的囊腫，導致食物下肚後難以到胃被消化，甚至還出現膽結石、腎臟有鈣化結石等等狀況，余祥銓被問到余天的身體狀況也表示：「放心，爸爸過得非常非常好，只是他身體之前有小狀況，就是小中風這樣，現在OK。」
事實上，在陳鑒爆出詐騙案遭捕後，余祥銓曾透露，他們一度找不到孩子，後來透過社福單位找到孩子在陳家，把孩子接回來住兩天，心疼表示樂樂回家後，還在半夜睡覺時偷哭，甚至把嘴巴摀起來不想被發現，當2個孩子找爸爸時，余家人僅表示：「爸爸去上班。」也盡量不讓孩子看電視受到影響，極力保護他們。