推動賭場合法和建核電廠！泰國總理政策引熱議　預估稅收逾百億元

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賽塔表示，合法化賭場將能更好地監管博彩事業，遏制非法賭博；而核能發電成本較低，開發核電能降低電費，緩解民眾對電費高企的不滿。他說：「我們必須承認地下賭博是個嚴重問題，應當通過（賭場）合法化來解決。另外，我們需要時間讓人民了解核電，因為大多數人不希望核電廠建在自己的鄰里。」
泰國國會3月間通過了特別委員會起草的一份報告，內容建議泰國興建設有合法賭場的大型綜合娛樂場所，以吸引高端消費遊客。泰國政府估計，這類綜合娛樂場所開業首年可創造稅收總額120億泰銖（約新台幣105億元）。
泰國財政部副部長朱拉潘（Julapun Amornvivat）日前透露，財政部計劃在三四週內向內閣提出合法化賭場的法律草案。他說，財政部向16個相關機構採集了意見，他們全都認為合法化賭場能提振經濟增長。賭場目前在泰國屬於非法，唯一合法的賭博活動是國家管控的賽馬和博彩事業。雖然沒有合法賭場，但坊間的非法賭博、賭球、地下賭場等活動相當常見。
泰國過去曾計劃發展核能，原定首座核能發電廠在2020年建成及開始運營，但這個計劃因2011年日本福島核事故而推遲至今。如今賽塔率領的新內閣重提此事，希望能興建核電廠讓電費下降。泰國電力來源主要依賴天然氣，佔當地發電量的三分之二。不過由於國內天然氣儲量下降，泰國近年來增加了液化天然氣的進口量。