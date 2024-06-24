保瑞攜台新藥簽委託製造供貨合約　助攻眼科新藥搶美國市場

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保瑞指出，此新藥為患者提供了方便且直接的給藥方案：每天兩次，持續14天，且無需隨療程調整給藥。無論是在臨床或統計方面，驗證了丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%可比安慰劑更快速且持續的清除發炎及疼痛（p<0.001）。根據市場資料統計，美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場即達13億美元。
保瑞解釋，此一新藥的實現是透過台新藥專屬的APNT®奈米微粒製劑技術平台，結合台耀化學在原料藥處理與分析能力，以及保瑞蘆竹廠景德製藥在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自2019年起即投入相關資源及各自專業，逐步完成各階段的放大生產。此技術不僅可改善藥物主成份在局部用藥、口服製劑、吸入劑等不同給藥途徑中的溶離情形並提高生體可用率，而丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%在美國成功獲准上市也驗證了以此一技術開發眼藥等局部用藥新藥產品的可行性。
台新藥總經理兼執行長許力克博士表示，「台新藥很高興能夠繼續與保瑞集團和台耀化學合作，共同開展丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%在美國的供貨。這樣的合作凸顯了台灣在新藥開發和生產的整合以及外銷的優勢。」
保瑞集團董事長盛保熙分享，「保瑞集團很榮幸能與台新藥攜手將第一個台灣研發、台灣製造的眼科新藥打進全球最大的藥品消費市場！而更值得驕傲的是，我們能夠透過與台新藥長期建立的策略夥伴關係，協助台新藥持續拓展其專屬的APNT®奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場，輔以保瑞領先全球的眼藥代工製造服務，讓全世界看到更多來自台灣做的藥。」