金曲獎取消致敬李玟！又爆她雕像立武漢烈士陵園遭轟 園方急澄清
天后李玟去年7月逝世，震驚娛樂圈，原本這次第35屆金曲獎要由歌手王力宏在典禮上演出，向李玟致敬，不過因為後續爭議不斷，這段表演取消。沒想到近來李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行，再度引發外界議論，因為不少人認為該公園為烈士陵園，質疑「歌手有資格在烈士陵園立雕像嗎？」對此，園方表示，該園分為景觀區和安葬區，烈士在景觀區域，安葬區域則面向所有人，包括普通市民。
記者朱祖儀／綜合報導
綜合陸媒報導，李玟雕像落成儀式於本月15日在湖北武漢石門峰紀念公園舉行，由於當天是李玟出道30周年紀念日，因此李玟家人和各地粉絲都聚集在該處，共同見證李玟雕像的揭幕，一起緬懷她。而該雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，以《維納斯的誕生》作為靈感，歷時10個月才完工，可看到主體是由鏡面不銹鋼材質打造，李玟身後有一對翅膀展翅飛翔，在陽光照射下還有耀眼光芒。
沒想到李玟雕像才落成不久，現在卻傳出有人質疑，「李玟雕像有資格落成在烈士陵園嗎？」對此，園方回應表示，石門峰紀念公園分為景觀區和安葬區，景觀區有開國元勳雕塑園，裡面有十大元帥雕像，也就是所謂的烈士區，不過安葬區則面向所有人，包括普通市民，「李玟安葬在我們園區的安葬區，首先是我們的客戶，我們肯定要做好接待服務工作，像她（家人和粉絲）有這個（立雕像）的需求，我們也是接納的」。
該工作人員也稱，在安葬區安置遺體並立雕像的人不只有李玟，還有院士和武漢當地一些有名的大學教授，「如果我們園區安葬的都是烈士，然後安葬一個李玟，那別人有質疑可能是合理的，但我們園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡」，最後也提到，希望大家對石門峰紀念公園有深度了解之後，再去看上述的問題。