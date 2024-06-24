高雄男遭「食腦蟲」入侵！急診後1個月內身亡 醫：有3症狀要小心
高雄一名男子因頭痛前往急診就醫，醫師診斷後發現，其腦部竟遭「食腦蟲」入侵，雖後續有進行治療，但仍在1個月內驟逝。醫師提醒，食腦蟲原名為「福氏內格里阿米巴原蟲」，可能存在於不流動的野溪、山泉等水域，主要經鼻腔入侵腦部，致死率逾9成，在炎炎夏日，若想戲水務必慎選場域，如果出現「頭痛、頸部僵直、嘔吐」等症狀，就應立刻就醫。
記者張志浩／綜合報導
據《中時新聞網》報導，高雄長庚醫院神經外科主治醫師袁俊文在急診收治一位男子，主訴頭痛、食慾差、虛弱，左側肢體無力等症狀，當下立刻進行電腦斷層、核磁共振檢查，結果顯示男子的「左右腦不對稱」，還散佈著慢性腦病變，透過症狀判斷並非中風，但患者卻有「浸潤性感染」，為了查明病因，決定住院並開顱採集腦部檢體。
檢驗後證實，男子腦部遭「食腦蟲」入侵，導致腦組織被破壞，且腦壓升高，才會有頭痛、肢體偏癱症狀。袁俊文表示，「食腦蟲」可能從鼻子經顱底進入人腦，主要症狀包括頭痛、嘔吐、頸部僵硬症狀，而針對「食腦蟲」引起的腦炎治療，並無特效藥，該名男子住院期間因腦壓高，出現嚴重腦水腫、意識混沌，最後因為腦壓過高、壓迫腦幹，約一個月後就死亡。
醫警告：夏季戲水別去「這2處」
袁俊文提醒，夏季是戲水旺季，民眾最好不要去不太流動的野溪、水池戲水，尤其不要把頭浸在水裡面，因為「食腦蟲」可能在野溪、山泉水中出現，如果是「喝進帶有原蟲或囊體的水」，通常會被腸胃道消化，無需太過於心，但若是讓原蟲或囊體進入鼻腔，進而引發腦炎與瀰漫性腦病變，致死率高達9成。