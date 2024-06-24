黃捷被點名罷免反嗆「先問高雄人同不同意」 在地人現身表態了
民進黨立委黃捷被「藍鷹活動」民眾票選為最該罷免的民進黨立委之一；黃捷回應，她不是第一次經歷罷免，「要罷免我，先問問高雄人同不同意」。沒想到黃捷的臉書貼文底下，不少自稱是高雄人的網友留言表示「我們同意」、「我高雄人同意」。
記者王德蓉／綜合報導
黃捷21日在臉書發文表示，記者問她怎麼看今天藍鷹發動罷免綠委，她榜上有名？黃捷說自己也不是第一次經歷罷免，「要罷免我，先問問高雄人同不同意。」她表示，她的立場一向鮮明也堅定，愛高雄、護台灣，該發聲的時候不曾退縮，該戰鬥的時候更不會因此畏懼。上任4個月以來，或許新科立委還有很多課題要學，但努力程度絕對問心無愧。罷免要有正當性，混水摸魚、毀憲亂政、貪污舞弊、通敵賣國，這些人才是不適任的立委。與其跪著求饒，我會站得直挺挺，和民主隊友們一起戰下去！
沒想到黃捷的貼文引來許多網友留言，雖有不少網友力挺，不過也有許多網友回應「高雄人表示同意罷免黃捷」、「高雄人我同意」、「高雄人多數同意」、「我支持罷免妳」、「罷免妳比較實在」、「我高雄人，我同意罷免妳喔」、「別那麼自信，這次跟上次不同！高雄不是綠營的天下！」臉書粉專「Ｗetalk高雄」也轉貼相關新聞，許多民眾紛紛湧入留言，「我高雄人！拜託罷免她！」、「沒內涵的快滾，罷起來」、「高雄人民同意罷免黃捷」、「舉千萬隻手同意」。