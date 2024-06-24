《墨雨雲間》瘋批公主被罵爆！她訴苦導演「拍不下去」：人都碎了
大陸女星李夢近來在復仇古裝劇《墨雨雲間》中飾演最大反派婉寧公主，因看上新科狀元沈玉容（梁永棋 飾）的才華，不擇手段滿足私慾，讓他親手殺了妻子薛芳菲（吳謹言 飾），甚至還虐打薛芳菲的父親與弟弟，讓許多觀眾氣到飆罵她，李夢在微博寫下拍攝感想，除了感謝導演于正的提攜，也揭露「婉寧公主」脆弱的一面，在拍攝懷上沈玉容孩子那場戲時，哭到差點拍不下去。
記者李欣容／台北報導
李夢演活了為愛癡狂的婉寧公主，隨著戲結局，她也在微博寫下感言，「感謝于正老師，在去年春天的時候把《墨雨雲間》這個劇本發給我，一口氣讀完都不知道該怎麼表達我有多喜歡這個故事。」
她很感謝于正在眾多出色的演員中選了她來詮釋婉寧公主，「雖然我知道這只是一個故事，但也是我與婉寧穿越時空的一段際遇。」 最後雖然婉寧公主懷上沈玉容的孩子，但因為生父地位不夠，沈玉容提出，要保住孩子，只能找一位配得上她的丈夫，之後再想辦法，婉寧崩潰跪地痛哭，她知道，沈玉容終究不願意做她的駙馬。
在那「母憑子貴」的世代，婉寧公主依舊得不到她心中所想。李夢回憶在拍這場戲時，整個人都碎了，「拍完第一條我就告訴導演我不行了，在大家的鼓勵下我再來了一遍，才有了今時今日的呈現，由衷感謝大家保護我脆弱的心靈，謝謝你們陪伴我走完了這場戲。但是我痛恨自己在愛裡這樣脆弱，更加痛恨自己無力去改變什麼，恐怕這就是婉寧公主悲慘人生的代價。」