跟著台積電進駐嘉義！王品「2大品牌」開幕免費吃火鍋　和牛88折

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嘉義人拿出身分證更是全台吃優惠，7月1日至7月31日，憑「I、Q」開頭身分證前往「全台和牛涮」消費都可享「頂級和牛套餐88折」，套餐折扣後760元有找（原價每名成人858元，10%服務費另計），澳洲金牌純血和牛、多款和牛及精緻副食吃到飽。
和牛涮 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路381號（鞋子大王舊址）
電話：05-223-0220（6月29日開放訂位）
台式潮鍋「尬鍋」也首度走出北台灣、選在嘉義市插旗，「尬鍋 嘉義垂楊店」7月7日開幕至7月31日，秀出身分證，姓名有「尬」字或與「ㄍㄚˋ」同音者，每位免費爽吃「炒雞火鍋系列套餐」1客；只要是嘉義鄉親7月底前到店消費同系列套餐也享88折優惠，8月底前加入品牌LINE官方帳號，還可現領「尬個炸蛋」1份，9月底前到「尬鍋 嘉義垂楊店」消費並完成Google Map評論任務，就送台式經典點心「炸雲朵」1份。
尬鍋 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路455號2樓
電話：05-222-0186（已開放訂位）
而嘉義也迎來全台第一家voco酒店！由洲際酒店集團（IHG）與福容大飯店合作的「嘉義福容voco酒店」，身為雲嘉地區的第一高樓被譽為「嘉義101」打卡新地標，融入在地特色與文化設計，每一間客房都位於16樓至31樓高樓層還配備大型窗戶，坐擁嘉義市高空美景。超狂打造300坪休閒中心，一次享受健身房、泳池、水療池，兒童俱樂部還有溜滑梯、彩色球池及互動式螢幕可放電。緊鄰交通便利的世賢路綠園道，距離文化路商圈不到10分鐘車程、嘉義火車站約10分鐘、高鐵嘉義站約30分鐘。