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跟著台積電進駐嘉義！王品「2大品牌」開幕免費吃火鍋　和牛88折

▲隨台積電進駐嘉義設置CoWos廠，王品2大品牌和牛涮、尬鍋7月開幕，姓名有「ㄍㄚˋ」同音免費爽吃炒雞火鍋套餐，嘉義人到「全台和牛涮」頂級和牛套餐打88折。嘉義福容voco酒店也見客。（圖／王品集團提供）
▲隨台積電進駐嘉義設置CoWos廠，王品2大品牌和牛涮、尬鍋7月開幕，姓名有「ㄍㄚˋ」同音免費爽吃炒雞火鍋套餐，嘉義人到「全台和牛涮」頂級和牛套餐打88折。嘉義福容voco酒店也見客。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

嘉義民眾有福了！不只台積電選定嘉義科學園區設置CoWos廠，王品集團旗下2大品牌「和牛涮」、「尬鍋」也跟著進駐嘉義，7月開幕祭出加碼優惠活動，姓名有「尬」或與「ㄍㄚˋ」同音，免費爽吃「尬鍋 炒雞火鍋系列套餐」；嘉義人拿出身分證更是全台吃優惠，到「和牛涮」消費頂級和牛套餐打88折。由洲際酒店集團（IHG）與福容大飯店合作的「嘉義福容voco酒店」也見客，被譽為「嘉義101」打卡新地標，融入在地文化好亮眼。

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台積電進駐設置CoWos廠帶旺嘉義，王品集團旗下2大品牌「和牛涮」、「尬鍋」也跟著前往拓點，和牛吃到飽品牌「和牛涮 嘉義垂楊店」，將於7月1日開幕同步祭出優惠活動，整個7月於「和牛涮 嘉義垂楊店」消費並出示Google Map完成評論畫面，每筆帳號可招待「海味雙鮮」爽嗑白蝦和干貝。

嘉義人拿出身分證更是全台吃優惠，7月1日至7月31日，憑「I、Q」開頭身分證前往「全台和牛涮」消費都可享「頂級和牛套餐88折」，套餐折扣後760元有找（原價每名成人858元，10%服務費另計），澳洲金牌純血和牛、多款和牛及精緻副食吃到飽。
和牛涮 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路381號（鞋子大王舊址）
電話：05-223-0220（6月29日開放訂位）

▲姓名有「尬」或與「ㄍㄚˋ」同音，到「尬鍋 嘉義垂楊店」免費爽吃「炒雞火鍋系列套餐」。（圖／王品集團提供）
▲姓名有「尬」或與「ㄍㄚˋ」同音，到「尬鍋 嘉義垂楊店」免費爽吃「炒雞火鍋系列套餐」。（圖／王品集團提供）
台式潮鍋「尬鍋」也首度走出北台灣、選在嘉義市插旗，「尬鍋 嘉義垂楊店」7月7日開幕至7月31日，秀出身分證，姓名有「尬」字或與「ㄍㄚˋ」同音者，每位免費爽吃「炒雞火鍋系列套餐」1客；只要是嘉義鄉親7月底前到店消費同系列套餐也享88折優惠，8月底前加入品牌LINE官方帳號，還可現領「尬個炸蛋」1份，9月底前到「尬鍋 嘉義垂楊店」消費並完成Google Map評論任務，就送台式經典點心「炸雲朵」1份。
尬鍋 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路455號2樓
電話：05-222-0186（已開放訂位）

▲嘉義福容voco酒店被譽為「嘉義101」打卡新地標。（圖／翻攝自嘉義福容voco酒店 voco Chiayi FB）
▲嘉義福容voco酒店被譽為「嘉義101」打卡新地標。（圖／翻攝自嘉義福容voco酒店 voco Chiayi FB）
而嘉義也迎來全台第一家voco酒店！由洲際酒店集團（IHG）與福容大飯店合作的「嘉義福容voco酒店」，身為雲嘉地區的第一高樓被譽為「嘉義101」打卡新地標，融入在地特色與文化設計，每一間客房都位於16樓至31樓高樓層還配備大型窗戶，坐擁嘉義市高空美景。超狂打造300坪休閒中心，一次享受健身房、泳池、水療池，兒童俱樂部還有溜滑梯、彩色球池及互動式螢幕可放電。緊鄰交通便利的世賢路綠園道，距離文化路商圈不到10分鐘車程、嘉義火車站約10分鐘、高鐵嘉義站約30分鐘。

▲嘉義福容voco酒店的兒童俱樂部超吸睛。（圖／翻攝自嘉義福容voco酒店 voco Chiayi FB）
▲嘉義福容voco酒店的兒童俱樂部超吸睛。（圖／翻攝自嘉義福容voco酒店 voco Chiayi FB）

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