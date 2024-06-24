15縣市「高溫警戒」！早上8點就飆破30度 賈新興：週三後更熱
近期的高溫竟然還不到最熱的時段！據中央氣象署觀測，今（24）日一早剛過8點，全台各縣市最高氣溫幾乎都已突破攝氏30度大關，屏東、彰化、雲林、台南及台東等測站更在上午9點後陸續超過攝氏35度，目前共15縣市發布「高溫警戒」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，週三至週五（6/26至6/28）太平洋高壓再增強，氣溫會更加炎熱。
記者張志浩／綜合報導
今天上午開始體感仍相當悶熱，許多上班族走出捷運站馬上撐起陽傘，或將西裝外套提在手上，而中央氣象署也表示，今天白天，雲林縣為「高溫紅色燈號」，要小心攝氏38度高溫；新北市、臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣都是「高溫橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；苗栗縣、臺東縣則為「黃色燈號」。
賈新興指出，「天氣真的很熱，要注意防曬、補充水分及保持好體力」，尤其今明兩天其實是太平洋高壓稍微減弱的時段，等到週三太平洋高壓再增強，天氣會更熱。臺灣大學大氣科學博士林得恩也表示，「6/24至7/6期間，太平洋高壓軸線明顯西伸，整體溫度偏暖，各時段氣溫均略高於氣候平均值在攝氏0.8至1.4度之間。」
至於未來降雨狀況，各地主要都還是午後雷陣雨為主，今明兩天午後，西半部、東北部、東部及東南部山區有局部短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有「局部大雨」發生的機率，週三、週四午後雷陣雨範圍縮減，主要集中在臺南以北有，週五、週六午後，則是嘉義以北及宜蘭有零星短暫雨。