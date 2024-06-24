衝出邊坡、折甘蔗！國道大車事故頻傳 今年已8起A1釀10死
近期國道大型載重車(大貨車、聯結車)事故頻傳，今年截至6月18日止，國道已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人受傷；另有操作不當衝出邊坡、彎道翻覆、自撞護欄、車身打橫（折甘蔗）等情形，影響行車安全及交通秩序甚鉅。高公局呼籲，大型載重車行駛上路務必保持專注、小心駕駛，以保障自身與他人行車安全。
記者許若茵／台北報導
高公局指出，5月27日晚間6時12分國道1號南向鼎金系統往民族路出口處，1輛拖板車疑似車速過快而翻覆，其載運大量鐵管散落，且因事故損毀匝道護欄須立即更換，共耗費約6小時方完全排除；6月11日上午10時12分國道2號西向大園出口環道處，1輛大貨車疑似車速過快而翻覆、貨物四散，車輛扶正及散落物處理約花費1.5小時，6月14日上午11時3分國道4號西向5公里處，3輛大貨車與1輛小貨車發生追撞，其中1輛大貨車打橫占用全車道，共耗費約2.5小時才排除，嚴重影響行車順暢。
高公局表示，由上述案例可發現，大型載重車事故不僅威脅用路人生命及財產安全，對交通亦造成極大影響。大型載重車裝載一定之貨量後，即可能導致車體重心偏移、煞車性能容易衰退而影響行車穩定性，且大型車視線死角較多，駕駛若未注意周遭路況、未依速限行駛或操作不當，發生事故的風險即大幅提高。
為防制事故發生及維護駕駛人自身與國道整體行車安全，高公局提醒，行駛途中隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事如使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤等，並應養足精神再上路，途中隨時注意身體與精神狀態；若感疲勞，儘速至服務區、休息站或下交流道休息後再出發。
高公局也說，貨物應平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並注意長、寬、高度及重量限制，切勿超載，平時就要培養遵守速限、不超速之良好習慣；行經匝環道時提早並適當減速。