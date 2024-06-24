日圓還會更便宜？專家估不排除貶破160 最新換匯策略教戰
美元續強，日圓兌美元又快貶破160，日圓兌新台幣換匯價再創34年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（24）日早盤來到0.2061元，也讓不少哈日族心癢癢，要不要再進場撿便宜？台新銀行首席外匯策略師陳有忠上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，不排除日圓再貶破160，只是日本央行也不會讓日圓貶過頭，加重輸入性通膨，亦不排除進場「踩剎車」阻貶，建議有日幣需求「擇時大於擇價」，趁月底出口商有拋匯需求，在新台幣較強時換匯。
記者顏真真／台北報導
陳有忠進一步指出，日圓看來仍是偏貶，主要因國際美元翻強，包括歐元、英鎊及日圓兌美元也都回跌，尤其若短線美元仍續強，加上日本至今貿易仍呈現稍微逆差，現在又逢月底不利日圓表現，日圓可能貶破160價位，挑戰4月29日低點160.17兌1美元。
雖然新台幣兌美元也回貶，但貶幅相對較小，主要是台股強，6月外資仍淨匯入買股，加上月底有出口商拋匯需求支撐，新台幣相對日圓、人民幣沒什麼貶到，甚至今日早盤還由貶翻升，來到32.34元。
不過，陳有忠也提到，日圓若貶破160，不排除日本央行再出手阻貶，畢竟日本財務省副大臣神田正人也透露一些訊息，加上日本通膨又上去，日本為進口原料國家，日圓貶太多，日本通膨恐死灰復燃。因此，即便日本無法逆轉日圓走勢，日本政府也會「踩剎車」阻貶，避免失速一路貶到165。
因此，陳有忠建議，日圓換匯還是「擇時大於擇價」，台灣是貿易順差國，日本仍有貿易逆差，月底我國出口商賣匯較多，新台幣相對比較偏強，即便這周美元仍強勢，新台幣在出口商拋匯之下，貶幅相對有限，此時可以用較強新台幣換日圓，尤其本周是6月最後一周，有日圓需求的人就不用看價格了，可以慢慢換，都是近期不錯價格、可以比較多日圓的時候。