陸最新「懲治台獨」可處死刑！郭正亮曝台灣5名嘴結局「這處境」
大陸實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，其中提及「分裂國家罪最重可處死刑」。針對劉寶傑、李正皓等5台灣名嘴曾被大陸國台辦點名懲戒，前立委郭正亮表示，這次懲治，該5位名嘴應該不算在內，因為他們5人並沒有講出「台灣不是中國一部分。」
記者莊蕙如／台北報導
針對大陸懲治台獨，郭正亮昨(23)日在政論節目中表示，中國大陸「意見」4個領域涵蓋的範圍實在太大了，第4個領域「利用職權在教育、文化、歷史、媒體，大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實」，所以劉寶傑等5個名嘴應該不算，因為他們5個人是在講假訊息、扭曲事實，並沒有講「台灣不是中國一部分。」
郭正亮更點出，《央視》的說法也是在緩頰，是怕大家以行為範圍去推論，幾乎大家都是，所以就說只辦一些比較嚴重的。關於懲治，行為樣態有4種，接下來還會有首要份子、罪刑重大、積極參加，所以意思就是，大部分的人都不是積極參加。
郭正亮接著指出，這只是「意見」、不是不重要，而是還沒變成真正的法律，雖然有所本，因為中華人民共和國刑法第103條，就是不准講分裂的言論，還有「反分裂國家法」也是。
郭正亮提到，但刑法第103條沒有直接講，所謂的「分裂」是指什麼？哪些人要辦？所以就把分裂樣態分成4種，嚴重程度分成3種。至於未來是否要真正寫進法律，還不一定，但應會先辦，行政也會列出新的名單，還是會用公告的方式。