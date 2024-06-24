想組法國雙塔？馬刺傳出想交易狀元籤 選法國新星Alexandre Sarr
NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺有意向亞特蘭大老鷹交易來今年選秀狀元籤，根據NBA記者Marc Stein消息指出，馬刺有意選進另一名法國19歲長人Alexandre Sarr，馬刺在去年以狀元籤選進法國天才大物Victor Wembanyama，今年選秀會馬刺手握首輪第4順位以及第8順位選秀權，盼透過交易組成「法國雙塔」。若馬刺成功和老鷹換來狀元籤，那Sarr將和Wembanyama組成「法國雙塔」，也不禁讓人想到過去由「海軍上將」David Robinson和「石佛」Tim Duncan組成的「馬刺雙塔」盼能藉由兩名法國大物，幫助馬刺重返強權之列。
記者吳政紘/綜合報導
2024NBA選秀，外界預測另一名來自法國的小將Zaccharie Risacher是狀元熱門人選，而Alexandre Sarr則被預測將在第二或第三順位，被巫師或火箭挑走，因此馬刺希望透過交易和老鷹換來狀元籤，避免Alexandre Sarr在第二順位被巫師選走。
Sarr防守天賦高 進攻還需磨練
19歲的Sarr出生在法國，身高213公分，臂展長達7呎5吋，上賽季效力澳洲職籃NBL伯斯野貓隊場均繳出9.7分4.4籃板0.9助攻1.3封阻，主力位置是中鋒，目前Sarr在防守端展現極高的天賦，但進攻端還差點火侯，選秀模板為克里夫蘭騎士的Evan Mobley。
若馬刺成功和老鷹換來狀元籤，那Sarr將和Wembanyama組成「法國雙塔」，也不禁讓人想到過去由「海軍上將」David Robinson和「石佛」Tim Duncan組成的「馬刺雙塔」盼能藉由兩名法國大物，幫助馬刺重返強權之列。