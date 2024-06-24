韓國瑜好日子將盡？沈富雄點名「這3人」：不退場國民黨恐沒未來
立法院長韓國瑜自上任以來，討論度就居高不下，甚至有部分聲音支持他角逐國民黨主席一職。對此，前民進黨立委沈富雄認為，韓國瑜的好日子恐怕維持不久，並斷言「這三個人」若不退場，國民黨就沒有未來。
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄23日在節目上表示，自己不久前曾說過，國民黨有三個人若不退場，國民黨就沒有未來，2028也不用選了，這三人就是前總統馬英九、國民黨主席朱立倫以及國民黨立院總召傅崐萁；而現在但若要修改，他會把馬英九踢掉，因為馬一再重演「他的笨」，已經變成自我排除、不重要了。
沈富雄直言，馬英九去掉後，空位子是否要把韓國瑜加進來？他本來覺得韓國瑜很厲害，當上院長後有模有樣，要罵也無從罵起，可這種好日子恐怕維持不久，因為韓國瑜的壓力來自深藍，尤其是來自黨團中深藍的壓力，他們會覺得韓國瑜當上院長怎沒讓他們沾點好處，韓國瑜扛不扛得住這種壓力，就要看他的內心對於自己的未來是否有要做些什麼？
沈富雄說，若是韓國瑜還想去選未來的國民黨主席，甚至選總統，「他這個會動搖的」，韓國瑜恐頂不住來自於深藍的壓力，只要一動就會被看穿，而被看穿後就要來補馬英九的位置，因此韓國瑜、傅崐萁、朱立倫這三個人如果不退場，國民黨就沒有未來。