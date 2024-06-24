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金智媛要來台灣了！現身仁川機場「全程高舉包包」　原因超敬業

▲ 夯劇《淚之女王》女主角金智媛今為品牌首度來台，在韓國機場時特別把包包高舉到胸口的位置，幫品牌包包入鏡，相當敬業。（圖／翻攝自金智媛IG、스타플러스 STAR PLUS YouTube）
▲ 夯劇《淚之女王》女主角金智媛今為品牌首度來台，在韓國機場時特別把包包高舉到胸口的位置，幫品牌包包入鏡，相當敬業。（圖／翻攝自金智媛IG、스타플러스 STAR PLUS YouTube）

記者朱祖儀／綜合報導

韓星金智媛因演出今年夯劇《淚之女王》人氣暴漲，不僅在南韓行程滿滿滿，也有許多國外行程要跑。而明（25）日預計出席Dior在台北新光三越Diamond Towers的精品店開幕活動的她，今日一早也現身仁川機場準備來台灣，可以看到她過程中對粉絲幾乎是有求必應，且為了讓手上Dior的包包被拍到，她還特意一直舉在胸前，可說相當敬業。

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金智媛今日一早在保鑣的陪同下出現在仁川機場，一看到媒體和粉絲，她隨即露出微笑打招呼，看起來十分親民。從畫面中能看到，現場有眾多粉絲等在機場，想一睹金智媛的美貌，而她也不吝於和粉絲互動，聽到有人大喊「姐姐手比愛心」，她也隨即用手比出臉頰愛心，即使現場相當擁擠，仍全程露出甜美笑容。

因為金智媛這趟是為了品牌站台，因此今天她也不忘提著該品牌的經典款包包現身，且在活動開始前就努力幫品牌爭取曝光度，在媒體與粉絲拍攝時，為了讓包包一同入鏡，她特別把包包高舉到胸口的位置，希望能多幫忙爭取曝光度，完全沒有忘記此行目的，可以感覺得出來她相當敬業。

▲金智媛不忘這次是為品牌站台而來，特別把包包高舉到胸部的位置，相當敬業。（圖／翻攝自스타플러스 STAR PLUS YouTube）
▲金智媛幾乎全程都把包包舉到胸部的位置，替品牌爭取更多曝光。（圖／翻攝自스타플러스 STAR PLUS YouTube）
此次金智媛快閃來台，確定明天將和天王周杰倫一起出席台北新光三越Dior精品店開幕活動，由於兩人首次同框，讓許多歌迷相當驚喜，且同場藝人還有王淨、林奕嵐、陳庭妮、劉以豪等人，屆時勢必會引來許多人潮。

另外，金智媛今年憑藉《淚之女王》爆紅，過去也有《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》等知名作品，在台灣人氣紅不讓，7月21日她也將到新莊Zepp New Taipei舉辦見面會，準備與粉絲同歡；劇中男主角金秀賢則在7月6日搶先在林口舉辦見面會，「夫妻倆」一同在7月訪台，讓眾多劇迷感到幸福。

▲《淚之女王》昨（28）日迎來完美完結篇，翻出女主角金智媛過往《致美麗的你》中身穿粉色比基尼的片段，只見金智媛的火辣身材根本藏不住，讓不少粉絲直呼：「根本深藏不露！」（圖／翻攝自tvN Drama臉書）
▲金智媛（左）和金秀賢（右）今年憑藉《淚之女王》再度翻紅，雙雙來台辦見面會。（圖／翻攝自tvN Drama臉書）

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