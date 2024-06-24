覆議失敗釋憲恐一面倒？郭正亮籲藍白出「這招」：不用客氣

大罷免時代正式降臨？黃揚明憂心曝「這人」若被罷免：藍綠將開戰

▲基隆市長謝國樑遭市民發起連署罷免運動。(圖／資料照片)
▲基隆市長謝國樑遭市民發起連署罷免運動。(圖／資料照片)

記者莊蕙如／台北報導

罷免基隆市長謝國樑一案已經進入第2階段連署，目前連署書已達80%。資深媒體人黃揚明指出，民進黨「一定是全黨殺一人」，他更憂心表示謝國樑真被罷免成功，大罷免時代就會正式來臨。

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黃揚明今（24）日指出，謝國樑罷免若成案，大罷免時代將正式降臨。他表示，在國會否決政院覆議案後，媒體報導，總統賴清德今將親上火線，發動府、政院、黨團、監院四路齊打釋憲戰，但釋憲戰終究是要靠憲法法庭的長期審理，政壇藍綠陣營卻聚焦在「罷免」立委是否遍地開花。

黃揚明強調，在罷免立委之前，目前已經啟動罷免程序的基隆市長謝國樑罷免案，將是「大罷免時代」是否降臨的關鍵指標。

黃揚明認為，若全國僅一個縣市有罷免案的狀態下，綠營勢必全黨動員挺罷免，依今年以來綠營操作攻擊謝國樑的模式，謝國樑及國民黨必須正面對決，否則若謝的負面形象不斷擴散，即使基隆市不像高雄市是綠板塊明顯大於藍的選區，韓國瑜被罷免的慘劇重演並非不可能。

黃揚明說，當然，發起罷免的團隊，都不會公開承認自己是「政黨附庸」。但謝國樑罷免案只要連署過關成案，無論投票結果為何，藍綠互相仇視的氛圍勢必更為強大，加上下個月高虹安的助理費案即將一審宣判，新竹市長罷免案勢必也將登場，接下來互相發動罷免的「大罷免時代」勢必降臨。

黃揚明表示，反之，若謝國樑罷免案連署無法過關，或許藍綠陣營會對發起「罷免」的選區更為保守，改採精兵模式，而非遍地開花。

黃揚明也說，至於民眾黨這股第三勢力在各立委選區罷免案中，原則上應該都是「不介入」，但若高虹安罷免案成案，恐怕還是會有部分小草會帶著情緒反制。

最後黃揚明更表示，罷免得靠仇恨動員，謝國樑市長當初競選時標榜「打造基隆成為亞洲最有愛的城市」，如今成為政治仇恨動員的標的，他應也始料未及。

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