股匯兩樣情！這原因新台幣盤中貶翻升 日圓換匯更便宜見0.206元
美元續強，日圓兌美元一度貶至159.92價位，目前在159.7附近震盪，新台幣兌美元今（24）日早盤開貶後，在台股重挫之下，一度貶破32.4元，下探32.405元，但月底出口商拋匯需求支撐下，新台幣上午10點半後也止貶轉升，與台股脫鉤，一度升至32.34元，升值2.9分，目前在32.368元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
也因為新台幣今日盤中由貶轉升，日圓兌新台幣換匯價也再創34年新低價，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.206元史上超甜價，若以換新台幣5萬元，以今年換匯高點1月2日的0.2217元相較，當時只能換到22萬5529日幣，現在則可換到24萬2718日幣，等於現在可以多換到1萬7189日幣，相當省下快2張暑假最低價的成人東京迪士尼門票錢。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠受今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，由於國際美元翻強，使得包括歐元、英鎊及日圓都回跌，新台幣也回貶，只是貶幅相對較小，主要是台股強，6月外資仍淨匯入買股，加上月底有出口商拋匯需求支撐，新台幣相對日圓、人民幣比較沒什麼貶到。
雖然台股今日盤中大跌逾300點，新台幣兌美元也以32.38元、貶值1.1分開出，隨後進一步貶破32.4元，下探32.405元，貶值3.6分，但由於月底出口商有拋匯需求，也因此，新台幣盤中也止貶回升，並來到32.34元，升值2.9分，目前在32.368元震盪整理。