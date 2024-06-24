總統府音樂會7/20登場 主題「自由之力」應援台灣好手
2024年夏季奧林匹克運動會將在法國巴黎舉行，今年總統府音樂會就以「自由之力」主題，應援為國爭光的台灣好手，除了透過電視、網路平台全程轉播，民眾7月20日亦可免費進入兩廳院藝文廣場觀賞。
記者林則澄／台北報導
文化總會秘書長李厚慶表示，今年總統府音樂會名為「自由之力」，其中自由就是台灣守護的珍貴價值，而在文化藝術方面，可以代表多元、沒有框架的創作力量；運動方面，運動員每次拚搏、突破自我界限、勇敢追夢，也是自由的展現，同時彰顯其給人類的無限可能。
李厚慶表示，為了呼應運動員不同的競技階段，「2024總統府音樂會」設計的節目段落包含「第一局：比賽開始」、「第二局：超越自我」、「第三局：擁抱挑戰」、「第四局：凝聚合作」、「第五局：榮耀自信」，也在演出曲目、節目橋段加入許多運動相關的巧思，邀請大家一同前來親身感受音樂、文化與藝術的力量。
另一方面，擔任「2024總統府音樂會－自由之力」主視覺統籌的MixCode主創團隊表示，主視覺是以「榮耀展翅」作為主題，利用放射狀符號，勾勒飛躍展翅的意象，希望展現運動員日以繼夜訓練積蓄的能量，能在巴黎奧運自由的揮灑而出。
文化總會表示，「2024總統府音樂會－自由之力」7月20日晚上7時在兩廳院藝文廣場舉行，民眾皆可免費入場，另在電視、網路平台也將全程直播。