青鳥水冷扇是中國製？牧師辯「錢是中性的」 他傻眼狠酸這句
立法院21日針對國會改革覆議案進行表決，民團也號召「青鳥行動」群眾到立法院外集結，由於天氣相當炎熱，現場擺出多台水冷扇，卻被發現水冷扇是大陸製造，遭輿論洗臉，而有牧師則表示「就像錢或土地所生產的都是中性，看使用它的人是用於善良或邪惡」。對此，政治粉專「政客爽」忍不住發文嘲諷，「中性水冷扇可能是個哲學議題。」
政治中心／綜合報導
據悉，青鳥行動第2天，公民團體備妥罐裝水、餅乾等物資，長老教會也準備西瓜、香蕉等水果，並加碼2500份民主粥，甚至有熱心的「課金公嬤」贊助近50台水冷扇，避免民眾中暑。不過卻被網友狠酸「大熱天吃什麼粥，說好的摩斯、飲料、牛排、紅酒燉牛肉呢？」還被發現水冷扇產地竟是「中國大陸」，就有網友質疑「啊不是反中？為何用中國大陸製造的？」結果卻有牧師留言回應「就像錢或土地所生產的都是中性，看使用它的人是用於善良或邪惡」。
對此，粉專「政客爽」在臉書發文表示，談論政治立場，中國大陸跟中共是唯一等號。談論中國大陸製用品，中國大陸跟中共是分開的，若用周星馳的《西遊記》來解釋就是：「人和妖精都是媽生的，不同的人是人他媽生的，妖是妖他媽生的，人和妖是沒有本質的區別的，一個妖一旦有了人的感情，那他就不是要了，是人妖！」最後狠酸「我覺得中性水冷扇可能是個哲學議題。」