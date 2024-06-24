美國大選的關鍵風險？高盛示警「關稅大戰」衝擊　尤其須注意川普

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地緣政治緊張也會增加市場的不確定性和不穩定性，影響投資者的信心和市場表現。這不僅僅是經濟問題，更牽涉到政治與國安問題，地緣政治緊張可能會妨礙跨國企業的業務運作，增加成本，甚至導致企業必須退出某些市場。
對於依賴國際供應商來獲取原材料或製成品的美國公司來說，美國對於他國實施的關稅，實際上就是在增加公司的運營成本，無論公司選擇自行吸收或反映在售價上，都可能會造成利潤減少或需求下降的負面影響。
高盛報告認為，目前市場預期川普勝選的機率略高於拜登，而川普入主白宮，上調關稅稅率和範圍的可能性是存在的，雖然仍有很高的不確定性，但川普已多次揚言要增加關稅。美國總統大選的結果可能會對美元及專注國內市場與面向國際市場的企業表現產生重大影響，像是2018年川普對中國實施關稅與貿易壁壘，美中貿易戰導致美企的國內業績表現比國際業績表現高出9個百分點。
美中歐之間關稅壁壘再啟
美國於今年5月14日宣布，針對中國製的鋰電池、電動車、太陽能電池、半導體、外科手術手套等醫療用品、港口裝卸貨櫃的橋式起重機、鋼鐵和鋁、關鍵礦物等商品調高或開徵關稅，電動車將從原先的27.5％關稅調高至100％。歐盟委員會也針對中國電動車加徵關稅，範圍落在17.4％～38.1％之間。北京也隨即反擊，中國商務部日前宣布對歐盟進口的豬肉產品啟動反傾銷調查。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）認為，拜登政府不會在大選前進一步採取措施，所以貿易戰升級並非不可避免，但是皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，若前總統川普再次當選，「那情況就不同了」，川普在加徵關稅的立場上比拜登更為激進。