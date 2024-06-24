愛情麵包都兼顧　中市府單身理財聯誼配對破七成

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吳世瑋指出，感情觀需要磨合，金錢觀當然也是，伴侶相處除一開始的戀愛美好，終究要走入每日柴米油鹽的現實生活，面對物價齊漲的環境，做好財務管理並培養正確的理財價值觀，才能攜手走的幸福長久。
吳世瑋表示，此次市府創新推出理財主題單身聯誼活動，透過現金流桌遊互動體驗，讓參加民眾在輕鬆愉快的氛圍交友的同時，也能學習理財知識，並了解彼此的理財觀念及價值觀，從中尋覓合適的長久伴侶。
民政局說，活動特別邀請保富國際股份有限公司董事長游翰霖擔任講座，除分享理財基礎課程，更精心設計現金流桌遊互動體驗，引導參加者模擬真實的職場狀況和投資環境，學會什麼是現金流及如何打造現金流，使參加者在輕鬆的氛圍中學習理財知識，最後並安排參加者交流彼此的理財觀念及價值觀，讓大家自然打開話題展現自己，營造自然不尷尬的交友環境。
來自嘉義的賴小姐提到，她從事房仲工作，社交圈雖廣闊但多為年長者，因此在臉書上看到台中市單身聯誼活動訊息後，便報名參加。此次活動不僅提供了實用的理財觀念，還能交到新朋友，令她覺得非常充實有趣。
民政局表示，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動分三階段報名，第一階段場次已圓滿落幕；第二階段仍有少數名額，包括一日劇組體驗及一日歌手體驗，透過拍攝愛情小短劇及歌唱互動遊戲，讓參加者享受樂趣的同時，也能與心儀的對象有熱絡的互動，有興趣的民眾千萬不要錯過；另第三階段報名將於7月15日上午8時起開放網路報名，報名詳情請至活動專屬網站查詢。