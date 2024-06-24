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被疫情困3年就想出國！亞航CEO：短期內機票價格難下降

▲亞洲規模最大的廉航「亞航」（AirAsia），其執行長認為，疫後強勁的旅遊需求，意味著機票價格不太可能在短期內恢復到疫前水平。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞洲規模最大的廉航「亞航」（AirAsia），其執行長認為，疫後強勁的旅遊需求，意味著機票價格不太可能在短期內恢復到疫前水平。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

新冠疫情延燒全球，雖然病毒至今依然存在，但比起疫情剛開始那幾年，現在各國早已習慣與病毒共存，跨國旅行重新熱絡起來。亞洲規模最大的廉價航空公司「亞航」（AirAsia），其執行長林甘（Bo Lingam）近日受訪時表示，強勁的需求意味著機票價格不太可能在短期內恢復到疫前水平。

根據《彭博社》報導，59歲的林甘近日在馬來西亞的公司總部受訪，聲稱目前公司的載客率約為90%，這在新冠疫情之前是聞所未聞的。疫情後的重新開放，釋放出被壓抑已久的旅行需求，雖然隨著航空燃油價格下滑、航空公司運力增加，機票價格明年可能略有緩解，但強勁的需求意味緩解有限，不會很快恢復到疫前水準。

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林甘認為，全球航空業已經發生了轉變，導致多個地區的機票價格飆升速度，甚至超過了通貨膨脹的速度。但與此同時，飛機交付延誤、維護等一系列供應鏈限制，又使許多航空公司難以推出足夠的航班。

▲日本黃金週期間，京都擠滿了觀光客人潮，「超限旅遊」問題也隨之竄出。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情鬆綁後，各國遊客紛紛「出籠」，湧入熱門旅遊國家，在日本甚至引發「超限旅遊」、「觀光公害」等問題。（圖／美聯社／達志影像）
對亞航來說，得益於強勁的需求，支撐著該公司在2030年建立世界上第一個低成本航空公司網路的願景，以其東南亞基地為樞紐。今年亞航就已增加飛往哈薩克阿拉木圖的航班，位於柬埔寨的子公司也開始營運，10月還將開拓飛往肯亞內羅畢的航線。

報導指出，亞航目前正討論於越南設立新部門，以擴大在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼以及柬埔寨的業務，暫時不考慮在東南亞以外的國家設立子公司。

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