台日學子在地物產連線開課　黃偉哲向日本學童行銷台南芒果

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黃偉哲也感謝富良野市議長渋谷正文促成，讓雙方學校以在地物產交換與線上視訊課程的混成交流方式，深入了解彼此城市的文化特色，黃偉哲表示，台日間的交流關係緊密，自2006年迄今已與日本14個城市締盟。今年6月份出訪北海道，參加已有33年歷史的YOSAKOI索朗祭，帶著台南人的驕傲—愛文芒果，向日本民眾展現台灣優質水果的魅力。
黃偉哲除肯定今天的線上教育交流活動，不僅讓台南學童可以吃到北海道的起司及紅蘿蔔汁，也希望日本扇山小學的小朋友可以品嘗台南的芒果，希望藉著芒果牽起兩個學校的牽絆，也希望藉著紅蘿蔔汁和起司，讓大家回味無窮，讓兩個學校更接近，也讓兩個城市更接近。
富良野市議長渋谷正文表示，孩子們對不同文化的理解，應該從接受不同地方的生活美食及文化開始，得知黃偉哲市長有意將台南的美味芒果推展到富良野，因此提議此次雙方學校的國際交流。感謝台南市的支持，促成此次的活動，希望孩子們可以通過交流，對不同的文化更有所理解。
扇山小學民輪伸幸校長表示，此次與公園國小的線上視訊課程促進了彼此的友誼，希望多年後也可以成為最美好的回憶，感謝促成此次交流的所有相關人員。
教育局表示，這次國際交流課程由公園國小四年級和五年級共30名學生與扇山小學五年級共47名學生進行線上互動，過程中由台南市學生以簡報方式介紹台南文史，並現場示範芒果牛奶冰製作；日方則是由扇山小學學生介紹富良野市扇山小學校及在地農產起司和胡蘿蔔汁。