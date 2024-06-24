台灣燒成紅蕃薯！台北士林38度「風都是熱的」 午後雷雨準備爆擊
有夠熱！今（24）日全台各縣市高溫都突破攝氏30度，台北士林更出現攝氏38度高溫，讓人午餐寧願叫外送也不想走出戶外一步，中央氣象署目前針對全台15縣市發布「高溫警戒」，不過由於太平洋高壓有減弱趨勢，因此午後雷陣雨今天預計會提早報到，且影響範圍擴大、雨量增多、降雨強度顯著，部分地區的雨勢有機會延續到入夜。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員劉宇其說明，今天吹偏南風，各地的高溫落在攝氏35至36度，中南部內陸地區、大台北、花東縱谷容易有攝氏36度以上高溫；明（25）日吹東南風，南台灣會比今天熱，可能普遍達攝氏37度，週五太平洋高壓勢力減退，但整體還是悶熱，未來一週台北體感溫度都落在攝氏41至42度左右。
夏天上午悶熱的環境通常也是午後雷陣雨的前兆，劉宇其提到，今明兩天中午後，全台各地午後雷陣雨的情況較為明顯，尤其是靠近山區和中部以北地區，容易有局部大雨出現，且太平洋高壓勢力減退，午後雷雨延續時間較長，入夜後不排除還有零星降雨。
劉宇其也補充，未來一週都有午後雷雨，但主要有3階段變化，今明兩天較明顯，部分地區有局部性大雨；週三至週四雨區減小，雷雨集中在山區；週五水氣增多，中南部全天不定時有零星有陣雨，北台灣、東半部午後雷雨較明顯。
🟡今天（6/23）各地高溫排行榜
1、臺北市士林區，10:40，攝氏38度
2、雲林縣斗南鎮，11:11，攝氏37.5度
3、臺南市後壁區，10:48，攝氏36.6度
4、高雄市美濃區，10:30，攝氏36.6度
5、彰化縣北斗鎮，11:37，攝氏37.5度